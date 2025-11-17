9만 4천달러로 내려간 비트코인, 올해 상승분 모두 반납

▲ 비트코인

가상화폐 대장주 비트코인이 올해 상승분을 모두 반납했습니다.가상화폐 거래소 코인베이스에 따르면 비트코인 가격은 한국시간 오늘(17일) 오전 9시 30분 현재 개당 9만 4천662 달러에 거래되고 있습니다.도널드 트럼프 미국 대통령의 대통령 선거 승리 이후 금융시장이 랠리를 펼치던 지난해 말 수준으로 되돌아갔습니다.올해 들어 비트코인 가격은 2월까지 10만 달러 안팎에서 횡보하다 3~4월 7만 달러 선까지 후퇴하는 약세를 보이다가 반등세로 돌아섰습니다.상승세를 지속한 비트코인 가격은 지난달 6일 사상 최고치(12만 6천251 달러)까지 치솟은 뒤 트럼프 대통령이 미중 정상회담을 앞두고 중국에 대한 100% 관세 인상 검토 발언을 내놓으면서 하락하기 시작해 한 달 만에 25% 급락했습니다.가상화폐 전문 자산운용업체 비트와이스 애셋 매니지먼트의 매튜 호건 최고투자책임자(CIO)는 "현재 시장 전반이 위험회피 기조다. 가상화폐는 그 신호탄으로, 가장 먼저 움츠러들었다"고 말했습니다.미국 증시를 이끌던 기술주 주가도 인공지능(AI) 거품론 확산에 떨어지는 등 주식 시장에서도 위험 선호 심리가 가라앉는 상황입니다.올해 대부분의 기간 비트코인 가격을 떠받친 핵심 기반이었던 기관 자금도 이탈하고 있습니다.비트코인 관련 ETF(상장지수펀드)로의 꾸준한 자금 유입이 인플레이션, 통화가치 하락, 정치적 혼란에 대한 헤지수단으로서 비트코인을 포트폴리오 분산 수단의 하나로 자리매김하게 했지만, 최근 들어 이런 인식에 균열이 생기고 있다고 블룸버그는 전했습니다.블록체인 데이터분석업체 난센의 선임 애널리스트 제이크 케니스는 "이번 매도세는 장기 보유자의 차익 실현, 기관 자금 유출, 거시경제 불확실성, 레버리지 롱포지션 청산이 한데 겹친 결과"라며 "오랜 기간 박스권 흐름이 이어진 후 시장이 일시적으로 하락 방향을 선택한 것은 분명하다"고 덧붙였습니다.