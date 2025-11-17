이 대통령, UAE로 출국…G20 계기 7박 10일 4개국 순방 돌입

▲ UAE·이집트·튀르키예 등 4개국 순방에 나서는 이재명 대통령과 김혜경 여사가 17일 성남 서울공항에서 공군 1호기에 올라 인사하고 있다.

이재명 대통령이 주요 20개국(G20) 정상회의 참석차 7박 10일의 아프리카·중동 4개국 순방 일정에 돌입했습니다.이 대통령은 오늘(17일) 오전, 서울공항을 통해 이번 일정 첫 순방지인 아랍에미리트(UAE) 수도 아부다비로 출국했습니다.이 대통령은 UAE 국빈 방문을 시작으로 이집트, 남아프리카공화국, 튀르키예를 차례로 방문합니다.민주당 정청래 대표와 김병기 원내대표, 윤호중 행정안전부 장관을 비롯해 신디스와 음쿠쿠 주한남아공 대사, 살리 무랏 타메르 주한튀르키예 대사, 오마르 압 달리아흐메드 엘세이크 주한 이집트 대사대리, 알사마히 잇사 주한UAE 대사관 공관 차석 등이 이 대통령과 김혜경 여사를 배웅했습니다.이번 순방은 이 대통령의 취임 후 첫 중동·아프리카 지역 방문입니다.남아공에서 열리는 G20 정상회의의 경우 사실상 올해 이 대통령의 마지막 다자외교 무대가 될 것으로 보입니다.이 대통령은 첫 방문국인 UAE에서 무함마드 빈 자이드 알나하얀 대통령과 회담을 갖고 양국 간 인공지능(AI)·방위산업 등 협력을 위한 양해각서(MOU)를 체결합니다.또, 양국 경제인들이 만나는 '비즈니스 라운드 테이블' 행사에도 참석해 투자와 협력 촉진에도 나섭니다.20일엔 이집트로 이동해 20일 압델 파타 엘시시 대통령과의 정상회담, 카이로대학 연설 등의 일정을 진행합니다.이후 남아공에선 G20 정상회의 3개 세션에 참석해 포용적이고 지속 가능한 성장, 기후변화와 재난, 공정한 미래 등에 관해 논의할 예정입니다.한국이 주도하는 중견 5개국 협의체인 '믹타'(MIKTA·Mexico, Indonesia, Korea, Turkiye, Austrailia) 소속 정상들과의 회동도 예정돼 있습니다.이 대통령은 이전 순방 일정의 마지막으로 튀르키예의 수도 앙카라를 방문, 레제프 타이이프 에르도안 대통령과의 정상회담 및 MOU 서명식 등을 소화합니다.(사진=연합뉴스)