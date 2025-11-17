해병대까지 투입했다…제주도 곳곳서 잇단 의문의 물체

이미지 확대하기

이미지 확대하기

제주도 해안에서 '차'(茶) 봉지로 위장한 마약이 또다시 발견됐습니다.지난 9월 말 이후 두 달 가까이 되는 기간 벌써 13차례에 걸쳐 마약이 발견되고 있습니다.제주경찰청에 따르면 지난 16일 오후 4시 30분 제주도 서귀포시 성산읍 해안가에서 한자로 茶(차)라는 글자가 적힌 은색 포장지 형태로 위장한 마약 의심 물체가 제주해안경비단 소속 경찰관에 의해 발견됐습니다.해당 마약 의심 물체는 간이 시약검사 결과 케타민 1㎏인 것으로 확인됐습니다.이로써 9월 말부터 현재까지 제주시 제주항·애월읍·조천읍·구좌읍·용담포구·우도 해안가와 서귀포시 성산읍 광치기해변 등 총 13차례에 걸쳐 차(茶) 봉지로 위장한 마약이 발견됐습니다.간이시약 검사 결과 모두 케타민으로 확인된다면 발견된 양은 총 32㎏에 달하며, 통상 1회 투여량 0.03g 기준 약 107만 명이 동시에 투약할 수 있는 양입니다.케타민은 마취제의 한 종류로 다량 흡입하면 환각, 기억 손상 등 증세를 일으켜 신종 마약으로 분류되고 있습니다.경찰과 해경은 필리핀 동쪽 해상에서 시작하는 해류인 '구로시오 난류'를 따라 동남아 지역에서부터 흘러 들어왔다는 가설에 무게를 두고 수사를 하고 있습니다.제주에서 발견된 차 봉지 마약이 최근 포항에서 3차례, 일본 대마도에서 2차례가 발견됐고, 한자로 茶(차)라는 글자가 적힌 포장지인 점 등 한자 문화권에서 유통된 마약으로 해경은 추정하고 있습니다.해경과 경찰, 해병대 제9여단, 세관, 제주도 자치경찰단 등 7개 유관기관은 오늘(17일) 오전 9시부터 420여 명을 투입해 마약이 주로 발견된 지역인 제주 북부 해안가를 중심으로 집중 수색을 벌이고 있습니다.(사진=제주경찰청 제공, 연합뉴스)