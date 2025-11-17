[날씨] 갑자기 찾아온 '겨울 한파'…내일 아침은 더 추워

<앵커>



북쪽에서 찬 공기가 내려오면서 오늘(17일) 아침 초겨울 추위가 찾아왔습니다. 일부 내륙과 산지에서는 영하권의 추위가 나타났는데요. 이번 추위 언제까지 이어질지 자세한 날씨 소식 기상센터 연결해서 알아보겠습니다.



안수진 캐스터 전해주시죠.



<캐스터>



온화했던 어제와는 달리 오늘 아침에는 몸이 잔뜩 움츠러드는 추위가 찾아왔습니다.



향로봉의 아침 최저 기온 영하 6.6도로 전국에서 가장 추웠습니다.



서울의 아침 기온도 3.2도로 어제 아침보다 3도가량이나 낮았고요.



체감하는 온도는 영하로 뚝 떨어졌습니다.



내일은 오늘보다 추위가 더 심하겠습니다.



서울을 포함한 곳곳에서 영하권의 추위가 나타나겠고요.



바람까지 강하게 불어 들면서 체감하는 온도는 이보다 더 춥겠습니다.



갑작스러운 추위에 감기 걸리기 쉬운 요즘입니다.



보온에 각별히 신경 써주셔야겠습니다.



강원 동해안 지역에는 건조특보가 내려져 있고요.



해안가를 중심으로는 강풍 특보도 발효됐습니다.



작은 불씨가 큰 불로 이어지기 쉬운 요즘입니다.



화재 사고 유의해 주셔야겠습니다.



오늘 전국 하늘 대체로 맑을 텐데요.



충청과 호남, 제주 지역은 차차 하늘 표정이 흐려지기 시작해 밤이 되면 충청 이남 서해안과 제주 지역에 비가 내리겠습니다.



지역별 낮 기온 자세히 살펴보시면 청주의 낮 최고 기온 7도, 서울 5도, 대구 9도로 낮 동안에도 춥겠습니다.



내일은 호남과 제주 산지를 중심으로 눈 예보가 나와 있습니다.



(안수진 기상캐스터)