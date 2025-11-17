TXT 연준, 美 빌보드 메인 차트 뚫었다…첫 솔로 앨범으로 이룬 쾌거

이미지 확대하기

투모로우바이투게더 연준이 솔로 아티스트로 미국 빌보드 메인 차트에 진입하는 성과를 거뒀다.미국 음악 전문 매체 빌보드가 17일 공식 홈페이지에 게재한 차트 예고 기사에 따르면 연준이 지난 7일 발매한 미니 1집 'NO LABELS: PART 01'이 메인 앨범차트 '빌보드 200'(11월 22일 자) 10위에 진입했다. 올해 이 차트에 들어간 K-팝 남자 솔로 아티스트 중 방탄소년단 진(3위)에 이어 두 번째로 높은 순위다.연준은 데뷔 6년 8개월 만에 선보인 첫 솔로 앨범으로 빌보드 메인 차트 '톱 10'에 직행하며 글로벌 존재감을 입증했다. 이 앨범은 판매량 2만 7000장, SEA 유닛(스트리밍 횟수를 환산한 판매량) 2000장을 기록했다.신보는 일본에서도 꾸준히 흥행 중이다. 11월 14일 자 오리콘 '데일리 앨범 랭킹' 2위에 이름을 올렸다. 앞서 이 차트에서 정상(11월 10일 자)을 찍고 '주간 디지털 앨범 랭킹'(11월 17일 자/집계 기간: 11월 3~9일) 3위를 차지한 데 이은 성과다.일본서 펼친 퍼포먼스도 화제다. 지난 11월 15~16일 사이타마에서 투모로우바이투게더 네 번째 월드투어 'TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR IN JAPAN'이 막을 올린 가운데 연준이 신보의 타이틀곡 'Talk to You' 퍼포먼스를 선보였다. 커다란 무대를 가득 채운 에너지와 독보적인 존재감으로 현지 관객들의 뜨거운 호응을 이끌었다.한편 'NO LABELS: PART 01'은 음반 판매량 집계 사이트 한터차트 기준 발매 첫 주 60만 장 이상 판매돼 '하프 밀리언셀러'에 올랐다. 연준만의 색깔을 진하게 녹인 음악과 퍼포먼스로 전 세계 음악 팬들에게 '연준 코어'를 각인시켰다.(SBS연예뉴스 강경윤 기자)