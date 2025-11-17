'위키드: 포 굿', 한-미 예매율 1위…북미서는 2025년 사전 예매 최고 기록

영화 '위키드: 포 굿'이 미국과 한국에서 대형 흥행을 기대케 하는 예매 지표를 보여주고 있다.
오는 11월 19일(수) 개봉을 앞둔 영화 '위키드: 포 굿'이 북미 최대 영화 예매 사이트인 '판당고'(Fandango)에서 2025년 개봉작 중 첫날 사전 예매 기준 최고 기록을 경신하며 올해 최고 기대작의 입지를 공고히 했다.
판당고는 AMC, Regal, Cinemark 등 북미 주요 극장 체인과 제휴되어 있는 북미 최대 온라인 예매 사이트로, 이 사이트의 예매순위는 북미 박스오피스 흥행 예측의 핵심 지표이다.
'위키드: 포 굿'은 2025년 개봉작 중 첫날 사전 최고 예매 기록은 물론 역대 판당고의 PG 등급(전체 관람가) 작품 중 '미녀와 야수', '겨울왕국 2', '위키드'를 모두 제치고 최고 예매 기록을 갈아치웠다. 이번 기록은 '위키드: 포 굿'을 향한 전 세계 관객들의 높은 기대감과 관심도를 보여주는 것이다.
개봉을 이틀 앞둔 국내에서도 예매율 1위 행진을 이어가고 있다. 예매율은 50.5%, 예매량은 12만 장을 돌파해 비수기 극장가의 공백을 메울 기대작으로 떠올랐다.
1년 간의 인터미션을 마치고 더욱 깊어진 이야기와 황홀한 볼거리로 돌아온 '위키드: 포 굿'이 국내외에서 어떤 경이로운 기록을 써 내려갈지 기대감이 고조되고 있다.
'위키드: 포 굿'은 사람들의 시선이 더는 두렵지 않은 사악한 마녀 '엘파바'와 사람들의 사랑을 잃는 것이 두려운 착한 마녀 '글린다'가 엇갈린 운명 속에서 진정한 우정을 찾아가는 이야기를 그렸다. 국내뿐 아니라 해외에서도 압도적 예매 열기로 기대를 높이는 '위키드: 포 굿'은 11월 19일(수) 전 세계 최초로 대한민국 극장에서 개봉한다.
(SBS연예뉴스 김지혜 기자)