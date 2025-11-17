해군, 한미 연합대잠전 훈련 '사일런트 샤크' 참가

▲ 승조원들이 지난 4일 진해군항에서 2025 사일런트 샤크 훈련 참가를 위해 출항하기 전 임무완수와 안전항해를 기원하며 기념사진을 촬영하고 있다.

▲ 한미 연합대잠전 훈련 '사일런트 샤크' 참가 위해 출항하는 안무함

해군은 오는 18일부터 한 달간 미국 괌 근해에서 열리는 한미 연합대잠전 훈련인 사일런트 샤크(Silent Shark) 훈련에 참가한다고 오늘(17일) 밝혔습니다.이 훈련은 한미 잠수함·항공기 간 연합작전 수행 능력과 상호 운용성을 강화하기 위해 미 해군 서태평양잠수함사령부 주관으로 2007년부터 격년제로 시행되고 있습니다.이번 훈련에는 한국 해군의 도산안창호급 잠수함 안무함과 P-3 해상초계기 2대가 참가합니다.특히 안무함은 국내 기술로 독자 설계해 건조한 잠수함으로는 최초로 해외 연합훈련에 참여하는 것입니다.그동안 한국 해군은 사일런트 샤크 훈련에 장보고급 잠수함이 6회, 손원일급이 3회 참가했습니다.안무함은 지난 4일 진해군항에서 출항해 17일 괌에 입항, 국내 방산 기술로 건조한 3천t급 잠수함의 장거리 원양항해 능력과 고수온의 열대 바다 등 다양한 수중 환경에서 작전이 가능함을 입증했습니다.미 해군에서는 이번에 잠수함과 P-8 해상초계기가 참가합니다.한미 해군은 잠수함 추적·공격 훈련, 자유 공방전, 항공 대잠전 훈련을 통해 연합 해상 방위 태세를 강화할 예정입니다.(사진=해군 제공, 연합뉴스)