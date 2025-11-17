성시경, 마음고생 딛고 OST로 돌아온다…'어떤 날 어떤 마음으로' 선발매 예고

최근 매니저에게 금전적 피해를 입었다고 고백했던 가수 성시경이 '경도를 기다리며' OST에 참여하며 노래로 돌아온다.



성시경이 참여한 JTBC 새 토일드라마 '경도를 기다리며'(극본 유영아, 연출 임현욱, 제작 SLL, 아이엔, 글뫼)의 OST '어떤 날 어떤 마음으로'가 오는 12월 4일 선발매된다.



성시경은 '어떤 날 어떤 마음으로'를 통해 오랜만에 작곡부터 가창까지 참여해 곡의 감정선을 세심하게 구축한다. 여기에 심현보 작사가가 직접 대본을 보고 박서준이 연기한 경도 역의 감정 흐름을 중심으로 가사를 완성했다.



대한민국 대표 발라더이자 음원 강자로 통하는 만큼 성시경의 OST 참여는 곧 드라마의 퀄리티를 보증하는 일이다. 특히 매년 겨울 성시경표 짙은 감성을 담아낸 음원으로 강한 존재감을 보여온 성시경이기에 '어떤 날 어떤 마음으로' 또한 발매 전부터 기대감을 모은다.



성시경은 드라마가 지닌 서정적인 분위기와 깊은 감정선을 자신만의 음색으로 담아내며 여운을 선사한다. 성시경의 내공 깊은 보이스와 차분한 울림이 돋보이는 '어떤 날 어떤 마음으로'는 극의 몰입도를 더하는 동시에 올겨울을 대표할 음원으로 자리매김할 전망이다.



'경도를 기다리며'는 두 번의 연애를 하고 헤어진 이경도(박서준 분)와 서지우(원지안 분)가 불륜 스캔들 기사를 보도한 기자와 스캔들 주인공의 아내로 재회해 짠하고 찐하게 연애하는 로맨스 드라마다. 오는 12월 6일 첫 방송을 시작으로 매주 토요일 밤 10시 40분, 일요일 밤 10시 30분 JTBC에서 방송된다.



한편, 성시경이 참여한 '경도를 기다리며'의 OST '어떤 날 어떤 마음으로'는 드라마 첫 방송 전인 오는 12월 4일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 선발매된다.



사진 = 에스케이재원(주) 제공







(SBS연예뉴스 강경윤 기자)