야마시타, LPGA 투어 2025시즌 신인상 확정

▲ 야마시타 미유

야마시타 미유(일본)가 미국여자프로골프(LPGA) 투어 2025시즌 신인왕으로 등극했습니다.LPGA 투어는 오늘 "올해 남은 1개 대회 결과와 관계없이 야마시타가 2025시즌 신인왕이 됐다"고 발표했습니다.야마시타는 이날 미국 플로리다주 벨에어에서 끝난 LPGA 투어 디 안니카(총상금 325만 달러)에서 최종 합계 5오버파 285타로 컷을 통과한 69명 중 68위에 머물렀습니다.올해 남은 대회는 시즌 최종전인 CME 그룹 투어 챔피언십 1개뿐입니다.현재 신인상 포인트 1위 야마시타와 2위 다케다 리오(일본)의 점수 차는 217점입니다.시즌 최종전에서 다케다가 우승하더라도 신인상 포인트 150점밖에 받지 못하기 때문에 야마시타의 신인상 수상이 확정됐습니다.LPGA 투어 일본인 신인상은 1990년 고바야시 히로미, 지난해 사이고 마오에 이어 야마시타가 세 번째입니다.일본여자프로골프(JLPGA) 투어 통산 13승의 야마시타는 키 150㎝ 단신이지만 지난해 LPGA 퀄리파잉스쿨을 1위로 통과했고 올해 메이저 대회인 AIG 여자오픈을 포함해 미국 무대에서 2승을 거뒀습니다.한국 선수의 LPGA 투어 신인상 수상 최근 사례는 2023년 유해란입니다.(사진=KLPGA 제공, 연합뉴스)