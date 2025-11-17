'괴물' 홀란 8경기 16골…노르웨이, 28년 만에 월드컵 본선행

▲ 월드컵 본선 진출을 기뻐하는 노르웨이 공격수 엘링 홀란

이미지 확대하기

▲ 골세리머니를 펼치는 노르웨이 공격수 엘링 홀란

이미지 확대하기

▲ 아르메니아와의 2026 북중미 월드컵 F조 6차전 최종전에서 9-1 대승을 거둔 포르투갈

3경기 연속 멀티골 행진을 벌이며 유럽 예선 8경기에서 16골을 쏟아낸 '괴물' 엘링 홀란(맨체스터 시티)의 원맨쇼를 앞세운 노르웨이가 28년 만에 월드컵 본선 무대를 밟습니다.노르웨이는 오늘(17일) 이탈리아 밀라노의 주세페 메차 스타디움에서 열린 이탈리아와 2026 북중미 월드컵 유럽 예선 조별리그 I조 최종 8차전에서 2골을 뽑아낸 홀란의 활약을 앞세워 4-1 역전승을 거뒀습니다.I조에서 8연승(승점 24)으로 예선을 마무리한 노르웨이는 2위 이탈리아(6승 2패·승점 18)의 추격을 따돌리고 조 1위를 확정하며 2026 북중미 월드컵 본선행 티켓을 품에 안았습니다.이로써 노르웨이는 1998년 프랑스 대회 이후 무려 28년 만에 월드컵 본선 무대로 복귀했습니다.이날 노르웨이는 전반 11분 프란체스코 피오 에스포지토(인터 밀란)에게 선제골을 내줬지만, 후반 18분 안토니오 누사(라이프치히)의 동점골로 균형을 맞췄습니다.이때 홀란이 또다시 승부사로 등장했습니다.홀란은 후반 33분 오스카르 보브(맨체스터 시티)가 페널티지역 왼쪽에서 올린 크로스를 골지역 오른쪽 앞에서 왼발 발리 슈팅으로 역전 결승골을 터트리더니, 1분 뒤 또다시 왼발로 쐐기골을 뽑아내며 순식간에 멀티골을 작성했습니다.노르웨이는 후반 추가시간 예르겐 스트란드 라르센(울버햄프턴)의 마무리 득점이 이어지며 4-1 승리를 매조졌습니다.홀란은 이날을 포함해 최근 월드컵 예선 3경기에서 한 차례 해트트릭과 두 차례 멀티골(2골)을 넣는 무서운 득점 감각을 뽐냈습니다.홀란은 예선 8경기에서 무려 16골을 뽑아내 '경기당 2골'의 무서운 득점력을 과시하며 월드컵 유럽 예선 득점 선두 자리를 지켰습니다.득점 2위 선수들이 5골인 것을 감안하면 독보적인 결정력입니다.반면 I조 예선에서 노르웨이에 두 차례(0-3 · 1-4)나 덜미를 잡힌 이탈리아는 조 2위로 플레이오프(PO) 진출권을 따냈습니다.월드컵 4회 우승에 빛나는 이탈리아는 앞선 두 차례 월드컵(2018년 러시아 · 2022년 카타르)에서 본선 진출에 실패하며 체면을 구긴 데 이어 이번에도 PO로 밀려 3회 연속 월드컵 본선행 실패의 불안감이 커지고 있습니다.'슈퍼스타' 크리스티아누 호날두(알나스르)가 직전 경기 퇴장으로 결장한 포르투갈은 '약체' 아르메니아를 상대로 무려 9골을 쏟아내는 득점쇼를 펼치며 7회 연속 월드컵 본선행을 확정했습니다.포르투갈은 이날 포르투갈 포르투의 이스타디우 두 드라강에서 열린 아르메니아와의 2026 북중미 월드컵 F조 6차전 최종전에서 브루누 페르난드스(맨유)와 주앙 네베스(PSG)가 나란히 해트트릭을 기록하며 9-1 대승을 거뒀습니다.F조에서 4승 1무 1패(승점 13)를 거둔 포르투갈은 2위 아일랜드(승점 10)를 승점 3차로 따돌리고 조 1위를 확정하며 북중미행 티켓을 차지습니다.이에 따라 포르투갈은 2002 한일 월드컵을 시작으로 7회 연속 월드컵 본선 무대에 섭니다.지난 14일 아일랜드와 F조 5차전에서 '캡틴' 호날두가 상대 선수를 팔꿈치로 가격하며 퇴장당한 뒤 출전 정지 처분을 받아 이날 포르투갈 주장 완장은 베르나르두 실바(맨시티)가 대신 차고 아르메니아를 상대했습니다.포르투갈은 34차례 슈팅(유효슈팅 15개)을 쏘아 올리는 동안 네베스가 전반 30분, 전반 41분, 후반 36분 잇달아 득점을 뽑아내며 해트트릭을 완성했고, 페르난드스는 두 차례 페널티킥을 포함해 해트트릭(전반 추가시간 PK·후반 6분·후반 27분 PK)을 달성하는 화력쇼를 펼치며 낙승을 거뒀습니다.특히 포르투갈이 본선행을 확정하면서 내년 북중미 월드컵을 자신의 마지막 월드컵 무대로 손꼽은 호날두는 6번째 월드컵 본선 출전의 기회를 얻었습니다.아일랜드는 이날 헝가리와 원정으로 치른 6차전 최종전에서 트로이 패럿의 해트트릭을 앞세워 3-2 승리를 거두고 극적으로 F조 2위를 차지하며 PO행 티켓을 손에 쥐었습니다.5차전까지 헝가리에 밀려 F조 3위에 랭크됐던 아일랜드는 이날 반드시 승리해야만 PO 진출을 노릴 수 있었습니다.전반 3분 만에 선제골을 내준 아일랜드는 전반 15분 패롯의 페널티킥 동점골로 균형을 맞췄지만, 전반 37분 추가 골을 내주며 또 끌려갔습니다.패색이 짙던 아일랜드는 후반 35분 패럿이 재동점골을 꽂더니 후반 추가시간 막판 또다시 패럿이 극장골로 자신의 해트트릭을 완성하고 3-2 역전승을 완성했습니다.2002년 한일 대회를 마지막으로 월드컵 본선 무대와 인연을 맺지 못한 아일랜드는 24년 만에 월드컵 진출의 희망을 이어가게 됐습니다.(사진=AP, 연합뉴스)