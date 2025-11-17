뉴스

[뉴욕증시] 셧다운 종료 불구 약세…엔비디아 실적 관심

SBS 뉴스
작성 2025.11.17 07:52 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
이번 주 뉴욕증시입니다.

이번 주는 홈디포, 엔비디아 등 기업들의 실적 발표가 예정되어 있고, 20일에는 셧다운으로 발표가 한 달 넘게 지연된 9월 고용보고서가 발표됩니다.

지난 주말 뉴욕증시는 셧다운 종료 호재에도 불구하고 연준의 금리 인하 기조 약화에 약세를 보였습니다.

AI 거품 논란 속 현지 시각 19일 오후에 예정된 엔비디아의 실적 발표가 가장 큰 관심사입니다.

시장은 주당순이익 1.2달러 이상, 3분기 매출이 540억 달러를 넘겨 실적이 전 분기를 크게 웃돌 것으로 전망하고 있습니다.

또한 미 노동통계국이 20일 발표하는 9월 실업률과 비농업 고용 지표, 9월 고용보고서가 연준의 금리 인하 결정에 영향을 줄 주요 변수가 될 전망입니다.

지난주 마감 상황을 살펴보면 마이크론이 메모리칩 특수를 점친 모건스탠리의 전망에 힘입어 4% 올랐고, 알파벳은 약세 흐름을 이어갔습니다.

아마존은 연말 쇼핑 시즌 실적 전망에 대한 불안감을 반영하며 1% 하락했습니다.

이런 가운데 미 연준의 10월 FOMC 회의록이 19일 발표됩니다.

회의록을 통해 12월 금리 인하에 대한 내부 의견 차이 여부와 격차를 확인할 수 있을 것으로 보입니다.
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
경제 365
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
    페이지 최상단으로 가기
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김수형
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지