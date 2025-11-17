1. 찬바람에 기온 '뚝'…내일 전국 대부분 영하권



밤사이 기온이 크게 떨어져서 쌀쌀한 출근길이 되겠습니다. 내일(18일) 아침엔 오늘보다 최대 10도까지 더 떨어져서 전국 대부분이 영하권에 들 전망입니다.



2. 재계에 국내 투자 당부…4대 그룹 800조 원 약속



이재명 대통령이 대기업 총수들과 만나 대미 투자로 인해 국내 투자가 줄어들지 않게 해달라고 당부했습니다. 삼성 450조 원, 현대차그룹 125조 원 등 4대 그룹이 향후 5년간 약 800조 원을 국내 투자하겠다고 밝혔습니다.



3. 이 대통령, 남아공 G20 참석차 출국…4개국 방문



이재명 대통령이 G20 정상회의가 열리는 남아프리카 공화국을 비롯해서 아프리카와 중동 4개국 순방을 위해 오늘 오전 출국합니다. 첫 일정으로 아랍 에미리트를 국빈 방문합니다.



4. 고속도로 유조차 폭발…1명 사망·1명 심정지



오늘 새벽 경북 상주영천고속도로에서 유조차가 화물차와 충돌해 폭발했습니다. 이 사고로 1명이 숨지고 1명이 심정지 상태로 구조돼 병원으로 옮겨졌습니다.