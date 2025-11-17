[날씨] 또 찾아온 '월요 한파'…출근길 체감 영하권 바짝

<앵커>



월요일인 오늘(17일) 또 강추위가 찾아왔습니다. 어제보단 오늘이 훨씬 더 춥고 내일은 영하까지 떨어져서 더 추워질 거라고 합니다.



오늘 첫 소식 박세림 캐스터가 전해 드립니다.



<기상캐스터>



밤사이 북쪽에서 찬 공기가 유입되면서 현재 서울이 4.5도, 찬 바람에 체감온도는 1.8도까지 떨어져 있습니다.



오늘 서울의 낮 기온이 6도에 그치며 어제 낮보다 12도가량 크게 떨어져 종일 춥겠고요.



내일은 서울의 아침 기온이 영하 4도까지 떨어져 영하권 추위가 찾아오겠습니다.



옷차림 따뜻하게 해 주셔야겠습니다.



오늘 밤부터 일부 서쪽 지역에는 비가 내리겠는데요.



밤사이 기온이 더 떨어지면서 비가 눈으로 바뀌어 첫눈 가능성이 있겠습니다.



예상 강수량 보시면 충남 서해안과 호남 서부를 중심으로 5mm 안팎의 비가, 제주에 5에서 10mm 안팎의 비가 예상되고요.



밤사이 일부 호남 지역에는 1cm 안팎의 눈이, 제주는 모레까지 1에서 5cm 안팎의 적설이 예상됩니다.



현재 해안을 중심으로 강풍주의보가 발효 중인 가운데 순간 풍속 초속 20m 이상의 돌풍이 예상되고요.



오늘 전국 대부분 지역에도 바람이 강하게 불겠습니다.



한편 현재 강원에는 건조주의보가 발효 중인 가운데 산불 등 화재 사고에 계속해서 유의해 주셔야겠습니다.



오늘 충청과 호남, 제주는 대체로 흐리겠고 그 밖의 지역은 차차 맑아지겠습니다.



자세한 낮 기온 보시면 춘천 8도, 대구와 광주가 9도에 머물겠습니다.



(박세림 기상캐스터)