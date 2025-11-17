4번째 누리호 27일 새벽 발사…위성 13기 탑재

<앵커>



오는 27일 발사를 앞둔 4번째 누리호에 위성 13기가 모두 탑재됐습니다. 지난 발사 때는 위성 한 기가 사출되지 않는 문제가 있었는데, 이번엔 목표 궤도에 100% 안착시킨다는 목표입니다.



정구희 기자가 보도합니다.



<기자>



길이 30cm 남짓의 작은 큐브 위성이 금색 사출관 안으로 투입됩니다.



이런 큐브 위성 12개가 차례로 실립니다.



이번 발사의 주인공, 무게 500kg이 넘는 차세대 중형 위성 3호는 크레인으로 들어 올려 적재합니다.



뚜껑과 결합해, 로켓의 3단이 완성됐습니다.



누리호에 실린 13기의 위성은 오는 27일 새벽 1시, 우주로 향합니다.



[현성윤/우주항공청 한국형발사체 프로그램장 : 총 13개의 위성 발사 일정에 맞춰서 모두 정상적으로 준비를 완료하였습니다.]



4번째 누리호 발사의 목표 중 하나는 모든 위성을 궤도에 정확히 투입하는 겁니다.



지난 3차 발사 땐, 사출관 뚜껑이 열리지 않으면서 우주 날씨 관측 위성 '다솔'이 발사조차 되지 못하고 우주 미아가 됐습니다.



'다솔'은 카메라 사각지대에 놓이는 바람에, 며칠이 지나서야 사출 실패가 확인됐습니다.



우주항공청은 이번엔 카메라를 2대 더 달고, 사출관 뚜껑을 여는 모터도 기존 1개에서 2개로 늘려 사고가 재발하지 않도록 준비했습니다.



탑재된 위성들의 임무는 다양합니다.



차세대 중형위성 3호는 오로라를 관측하고, 우주에서 바이오 3D 프린팅 기술을 시험합니다.



민간 기업의 큐브위성은 우주에서 항암치료용 단백질을 합성하는 우주 제약에 도전합니다.



서울대 연구팀은 위성 두 기를 실어 도킹과 랑데뷰 기술을 테스트하기로 했고, 세종대 연구팀의 위성은 적외선으로 우주에서 해양 쓰레기를 관측합니다.



항우연은 위성에 삼성전자의 반도체 DRAM과 NAND 플래시 메모리를 싣고 우주에서 작동하는지, 시험할 예정입니다.



열흘 남짓 앞으로 다가온 이번 누리호 발사는 이처럼 다양한 우주 기술의 실증 무대가 될 전망입니다.



(영상취재 : 오영춘, 영상편집 : 최혜란)