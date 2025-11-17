"국내투자 마음 써 달라"…'역대 최대 투자' 화답

<앵커>



미국과의 협상을 종결지은 이재명 대통령이 대기업 총수들을 만났습니다. 미국 투자를 늘린다고 해서 국내 투자가 줄지 않게 해달라고 당부했습니다. 삼성과 SK를 포함한 대기업 총수들은 수백조 원대 투자 계획으로 화답했습니다.



김아영 기자입니다.



한미 관세·안보 협상의 최종 결과물인 조인트 팩트시트와 양해각서가 발표된 지 이틀 만인 어제(16일).



이재명 대통령이 삼성, SK, 현대차, LG 등 7개 대기업 총수들과 3시간 가까이 만났습니다.



이 대통령은 협상 과정에서 기업인들이 애를 많이 썼다며 감사의 인사를 건넸습니다.



[이재명 대통령 : (관세 협상 타결은) 전적으로 우리 기업인 여러분들 정말 헌신과 노력 덕분입니다.]



이 대통령은 협상이 끝난 이후인 앞으로가 더 중요하다며, 국내 산업에의 투자와 고용 등 기업의 역할을 강조했습니다.



[이재명 대통령 : 혹시 대미 투자가 너무 강화되면서 국내 투자가 줄어들지 않을까 그런 걱정들을 하는데 그 걱정들은 없도록 여러분들이 잘 조치해 주실 걸로 믿습니다.]



친기업, 반기업 같은 소리가 무슨 의미가 있겠느냐며, 기업 활동에 문제가 없도록 정부가 최선을 다하겠다는 말도 덧붙였습니다.



그러면서 불필요한 규제를 신속하게 정리하고, R&D 개발 등 위험 영역에 적극적으로 투자하겠다고 약속했습니다.



대기업 총수들은 국내 투자를 지속하겠다고 화답했습니다.



삼성그룹은 향후 5년간 연구개발을 포함해 모두 450조 원 투자를, 현대차 역시 5년 간 125조 원을 국내에 투자하겠다는 방침을 내놨습니다.



엘지는 같은 기간 100조 원, SK는 2028년까지 128조 원을 투자하기로 했습니다.



[이재용/삼성전자 회장 : 미래 기술 개발을 위해 할 수 있는 모든 노력을 다하겠습니다.]



[최태원/SK 회장 : 교역 환경 불확실성이 해소된 만큼 실질적인 경제 성장의 과실을 창출하기 위해서 노력을 계속하겠습니다.]



이 대통령은 기업과 노동은 대립적인 게 아니라 상호보완적 존재라며 인건비 등 노동 비용에 기업들이 좀 더 관용적이었으면 한다고 언급하기도 했습니다.



