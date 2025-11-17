EU, 내년부터 고가공식품에 과세 추진…"심혈관질환 감소 목표"

▲ EU

유럽연합(EU)이 지방, 당분, 염분 함량이 높은 고가공 식품에 세금을 매기는 방안을 추진한다고 독일 언론이 보도했습니다.현지시간 16일 독일 dpa통신이 입수해 보도한 EU 집행위원회 초안에 따르면, EU는 역내 주요 사망 원인인 심혈관 질환이 고가공식품 섭취와 밀접한 연관이 있다고 보고 이 같은 규제안을 다음 달 중순 발표할 예정입니다.EU는 고가공식품에 대한 EU 차원의 소액 과세가 불필요한 경제적인 피해를 야기하지 않고도 생산자에게는 좀 더 건강한 상품을 만들도록 하고, 소비자에게는 건전하게 식습관을 바꾸는 유인책으로 작용할 것으로 기대하고 있다고 dpa통신은 전했습니다.심혈관질환은 EU의 가장 큰 사망 원인으로 역내 사망자가 170만 명에 이르며, 그에 따른 경제적 손실도 2,800억 유로에 달하는 것으로 알려져 있습니다.한편, 다음 달 공개되는 EU 건강 계획안에는 EU 차원에서 가공식품에 등급제를 도입하는 방안 등도 포함됩니다.EU는 이 같은 방안을 통해 2035년까지 심혈관질환으로 인한 사망을 20% 낮춘다는 계획입니다.(사진=게티이미지코리아)