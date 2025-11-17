뉴스

교황과의 점심 식사…노숙자·난민·트랜스젠더 등 1,300여 명 초대

박수진 기자
작성 2025.11.17
교황과의 점심 식사…노숙자·난민·트랜스젠더 등 1,300여 명 초대
▲ 현지시간 16일 교황 레오 14세는 바티칸에서 가난한 이들을 위한 점심식사를 준비했다.

교황 레오 14세가 가난한 이들의 절규에 귀 기울이라고 촉구하며 "정의가 없이는 평화도 없다"고 말했습니다.

교황은 현지시간 16일 바티칸 성 베드로 대성당에서 '가난한 이들의 희년' 미사를 집전하며 이 같은 메시지를 전했습니다.

교황은 정의 없이 평화가 있을 수 없다는 점은 이주민들과 소외된 자들의 고통을 통해 끊임없이 확인되고 있다며 "복지와 진보라는 신화가 모든 사람을 포용하지 못하고 수많은 사람을 망각한 채 그들을 운명에 내버려 둔다"고 비판했습니다.

교황은 또 물질적 가난 그 자체를 넘어 고독으로 이어지는 "수많은 도덕적·영적 빈곤 상태"에 대해서도 우려를 표하며 "타인에게 주의를 기울이고 소외된 이들에게 다가가는 관심의 문화가 필요하다"고 강조했습니다.

미사 후 교황은 바오로 6세 홀에서 노숙자, 취약계층, 장애인, 난민 등 1천300명과 함께 점심을 함께했습니다.

이 자리엔 약 50명의 트랜스젠더 여성도 초청됐습니다.

(사진=AP, 연합뉴스)
