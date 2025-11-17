'미우새' 재혼한 은지원, "와이프 욕먹을까 봐 함부로 행동 못 하겠다" 애정 뚝뚝

은지원이 아내 자랑을 했다.



16일 방송된 SBS '미운 우리 새끼'(이하 '미우새')에서는 남의 미운 새끼 강승윤이 집에 은지원을 초대하는 모습이 그려졌다.



이날 방송에서 강승윤은 은지원에게 결혼 선물을 건넸다. 그리고 그에게 "형 요즘 너무 좋아 보인다"라며 "변한 건 같지는 않다. 그런데 표현들이나 이런 것들도 뭉툭해지고 생각을 좀 더 하고 말하는 느낌이 든다"라고 했다.



이에 은지원은 "뭐라고 해야 되지? 막살지를 못하겠다. 쟤 데리고 사는 와이프 힘들겠다 이런 생각을 사람들이 하게 될까 봐 함부로 행동도 못하겠고 그렇다"라고 솔직하게 말했다.



그리고 여전히 게임을 많이 한다는 은지원은 "내 와이프는 밖에 나가 사고 칠 바에 집에서 게임이나 하라고 하더라. 그래서 난 같이 하자고 했고 이제는 와이프도 게임을 같이 한다. 게임도 안 하던 사람인데 이제는 나보다 더 잘한다. 우리 매니저랑도 같이 게임을 하는데 와이프가 더 잘한다"라고 와이프 자랑을 했다.



이어 그는 "우리 와이프가 요리하는 걸 좋아하고 맛도 있다. 가끔 실패도 있지만 자기가 해서 주려고 하는 모습이 너무 예쁘다"라며 와이프 이야기에 화색이 돌아보는 이들의 부러움을 자아냈다.



(SBS연예뉴스 김효정 에디터)