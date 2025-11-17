'미우새' 무당, 한혜진에 "내후년까지 마지막 성혼 운···결혼할 사람 곧 나타날 것" 점사

한혜진의 결혼운이 공개됐다.



16일 방송된 SBS '미운 우리 새끼'(이하 '미우새')에서는 배정남이 한혜진과 함께 영화 '파묘'의 자문 역할을 한 무당 선생님을 만나러 갔다.



이날 무당 고춘자는 자신의 신 딸이자 며느리를 소개했다. 그리고 그는 고춘자를 대신해 한혜진과 배정남의 점사를 봐주었다.



한혜진의 결혼운에 대해 무당은 "결혼할 사람이 있었다"라며 말문을 열었다. 이어 그는 "이 나라가 아니야. 외국에 잠시 계셨을 때 그랬나, 장거리 연애를 네가 그렇게 했느냐"라고 했다.



그리고 한혜진과 결혼하려던 사람이 마음의 상처를 너무 많이 받았다며 "죽은 귀신이 따라다니는 게 아니고 산 귀신의 마음에 한혜진이 들어가 있어. 헤어진 사람이 아직 마음에 품고 있어서 혜진 씨가 만나는 사람마다 깨져. 괜찮을까 하면 깨지고 괜찮을까 하면 깨지는 형국이야"라고 말해 눈길을 끌었다.



또한 무당은 한혜진이 지금까지 만났던 남자들을 다 먹여 살렸다며 애틋하고 안 됐고 불쌍하다고 했다.



그러면서 내후년까지 마지막 성혼 운이 있다며 결혼할 사람이 곧 나타날 것이라고 했다. 이를 들은 한혜진은 올해 자신이 들은 이야기 중에 가장 행복한 말이라며 진심으로 기뻐해 웃음을 자아냈다.



