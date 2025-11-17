'미우새' 에드워드리, 'APEC 총괄 셰프' 발탁 소감···모벤져스에 '콩비지' 대접

에드워드리가 모벤져스를 위한 특별식을 준비했다.



16일 방송된 SBS '미운 우리 새끼'(이하 '미우새')에서는 모벤져스 위해 콩비지를 만들어온 에드워드리의 모습이 그려졌다.



이날 스페셜 MC로 함께한 에드워드리는 모벤져스와 MC들에게 직접 만든 콩비지를 대접했다. 호박과 두유를 섞어 만든 콩비지에 돼지고기와 김치, 참기름과 깨소금까지 곁들인 요리에 모두가 행복한 얼굴을 했다.



특히 신동엽은 "평소에 먹는 비지는 입자가 고운데 이건 찝히는 식감이 매력적이다"라고 호평했고, 서장훈은 "비지찌개와 오트밀의 중간 정도의 느낌이다. 보통 콩비지는 밥이랑 같이 먹는데 이건 이것만 먹어도 괜찮을 거 같다"라고 평했다.



막걸리와도 어울리겠다는 모벤져스에 에드워드리는 "여기 막걸리 없어요?"라며 너스레를 떨어 웃음을 자아냈다.



미 유명 요리 경연 프로그램 우승, 백악관 국빈 만찬 셰프 역임 등 화려한 이력의 에드워드리는 최근 APEC 정상회의 총괄 셰프로 발탁되어 활약했다.



이에 에드워드리는 "굉장히 영광스러운 일이다. 중요한 세계적인 행사에서 한국 음식을 보여주고 싶었다. 내 생각에 전통적인 한식은 완벽하다고 생각한다. 그래서 메뉴 반은 전통적 한식, 반은 현식적인 것으로 만들어서 선보였다"라며 "한국 재료도 글로벌하게 할 수 있다는 걸 보여주고 싶었다"라고 소감을 전해 눈길을 끌었다.



(SBS연예뉴스 김효정 에디터)