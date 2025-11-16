뉴스

"전쟁 난 줄" 하늘 뒤덮은 검은 연기…건물 휘감고 '활활'

신용일 기자
작성 2025.11.16 18:22 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
<앵커>

건조한 날씨에 전국적으로 크고 작은 화재가 잇따랐습니다. 경북 칠곡의 한 물류창고에서 불이 나 한때 대응 1단계가 발령됐고, 인천의 한 화력발전소에서도 불이 났습니다.

화재 소식은 신용일 기자입니다.

<기자>

뿌연 연기가 건물을 휘감으며 쉼 없이 뿜어져 나오고, 소방대원들이 물줄기를 쏘아댑니다.

오늘(16일) 아침 7시 10분쯤 경북 칠곡군 지천면에 있는 물류창고에서 불이 났습니다.

[소방 관계자 : 이게 저온 창고입니다. 가공식품이라든지 육류, 야채 뭐 그런 거 보관하는 시설인데.]

소방 당국은 신고를 받고 20여 분 만에 관할 소방서 전체 인력이 출동하는 대응 1단계를 발령하고, 인원 79명과 장비 39대를 투입해 진화에 나섰습니다.

[성세현/목격자 : 외벽에만 불이 붙어 있는 상태였는데, 점점 퍼지더니. 무슨 전쟁 난 것처럼 연기도 검은색 연기도 하늘을 거의 덮었습니다.]

인명 피해는 없었지만, 1천900여 평 창고 등 건물 2개가 완전히 불에 탔습니다.

경찰과 소방 당국은 정확한 화재 원인과 재산 피해 규모 등을 조사하고 있습니다.

---

비슷한 시각, 인천 영흥 화력발전소에서도 '내부 터빈에 불이 났다'는 신고가 접수됐습니다.

오전 8시 20분쯤 소방 당국은 인원 135명과 장비 53대를 투입해 총력 대응에 나섰고, 30여 분 뒤 큰 불길을 잡았습니다.

경찰은 발전소 내부 컨베이어 벨트에서 시작된 불이 석탄을 이송하는 건물로 번진 걸로 추정하고 있습니다.

---

오전 8시 50분쯤에는 김포시 통진읍 옹정리의 플라스틱 재생 공장에서 불이 났습니다.

화재 당시 공장 안에 있던 8명은 스스로 대피했는데, 자체 진화에 나섰던 공장 관계자 1명이 양손에 2도 화상을 입고 병원으로 이송됐습니다.

(영상취재 : TBC, 영상편집 : 황지영, 화면제공 : 경북소방본부·인천소방본부·김포소방서·제보자 박세윤·성기호)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
신용일 기자 사진
신용일 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지