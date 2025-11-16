"수능 수학 1등급, 미적분 줄고 '확통' 급증…문과 경쟁 치열"

▲ 2026학년도 수능 다음 날인 14일 대구 수성구 정화여자고등학교 3학년 교실에서 수험생들이 가채점하고 있다.

올해 대학수학능력시험 수학 1등급에서 '확률과 통계' 응시자 비율이 늘고, 미적분·기하 응시자 비율은 줄어들 것이라는 전망이 나왔습니다.통상 미적분·기하 응시자는 이과생이 선택하는 과목인 만큼 올해 대학 정시모집에서는 이과생이 인문계 학과에 교차 지원해 합격하는 비율이 낮아질 것으로 관측됩니다.종로학원은 오늘(16일) "표본 추적 결과 수학 미적분·기하 응시자의 1등급 차지 비율이 지난해 92.3%에서 올해 79.3%로 크게 줄어드는 반면 '확률과 통계'는 7.7%에서 20.7%로 많이 늘어날 것으로 예상된다"고 밝혔습니다.이는 올해 '확률과 통계' 응시자가 29만 7천726명으로 지난해보다 27.7%(6만 4천615명) 늘어난 반면, 미적분은 20만 7천791명으로 15%(3만 6천617명) 감소하고, 기하도 0.5% 감소한 결과입니다.종로학원은 "수능 가채점 결과에서도 지난해보다 우수한 학생이 '확률과 통계'에 더 많아진 것으로 추정된다"며 "특히 문과 학생들의 층이 두터워졌다"고 말했습니다.이에 따라 지난 2022학년도 문·이과 통합 수능 도입 이후 이과생이 인문계 학과에 교차 지원해 합격하는 이른바 '문과 침공' 현상이 완화될 것으로 보입니다.또한, 문·이과 완전 무전공 선발 전형 등에서 이과생보다 문과생 합격 비율이 높아질 수 있을 것으로 관측됩니다.종로학원은 "문과생 자체가 늘어난 상황에서 문과 학과 간 경쟁도 치열해질 것"이라며 "사탐런(이과생들이 과학탐구 대신 사회탐구에 응시)으로 인한 사탐 고득점자 증가로 문과 학과의 합격선도 상승할 수 있다"고 전망했습니다.(사진=연합뉴스)