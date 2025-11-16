"정면 공격 가할 것"…중국 관영매체, 일본 총리 '타이완 유사시 개입'에 초강경 경고

▲ 다카이치 사나에 일본 총리

중국 정부와 관영매체가 다카이치 사나에 일본 총리의 '타이완 유사시 개입' 발언을 두고 연일 강경 대응에 나서며 공세 수위를 높이고 있습니다.관영 CCTV 계열 소셜미디어 계정 '위위안탄톈'은 오늘(15일) 게시물에서 중국 정부가 최근 "모든 후과는 일본이 져야 한다", "반드시 정면 공격을 가할 것"이라는 표현을 쓰고 있다고 전했습니다.그러면서 "이 같은 표현은 중국이 이미 실질적 반격 준비를 마쳤다는 신호"라고 주장했습니다.매체는 중국의 대응 수단으로 대(對)일본 제재와 양국 정부 간 교류 중단을 거론했습니다.또 "중국은 타이완 관련 문제에서 충분한 반격 경험을 쌓았고, 기존 제재 리스트 상당수가 타이완 문제가 포함된 사안이며 일본 정치인도 적지 않다"며 "필요하면 언제든 유사한 조치를 취할 수 있다"고 설명했습니다.이어 "경제·외교·군사 등 정부 간 교류 중단도 가능하다"며 "중국은 과거 '모든 후과'를 언급한 뒤 실제 일부 조치를 취한 바 있다"고 강조했습니다.특히 "중국은 일본 최대 무역 파트너이고 일본 상품의 상당 부분이 중국 수입에 고도로 의존한다"고 지적했습니다.매체는 중국 외교부가 최근 자국민에게 일본 방문 자제를 권고한 점도 언급했습니다."국면에 실질적 위협이 존재한다는 의미이며, 일본 정부의 잘못된 행동이 일본 사회에 부정적 영향을 끼쳤다"고 주장했습니다.또, 중국국제문제연구원 샹하오위 연구원 인용을 통해, 중국 당국이 사용하는 '정면 공격' 표현은 외교적 수사에 그치지 않고 군사적 의미까지 포함한다고 강조했습니다.이어 랴오닝함·산둥함·푸젠함 등 항공모함 전력과 시험 항해 중인 경항모 쓰촨함, 둥펑 탄도미사일 등을 언급하며 일본을 직접 경고했습니다.매체는 "최근 일본에 불만을 표한 국가는 중국만이 아니다"라며 "다카이치 총리 취임 이후 발언이 러시아·한국 등 주변국의 공개적인 비판을 받았다"고 덧붙였습니다.그러면서 "중국의 항의는 일본에 대한 엄정한 경고이자 국제 사회를 향한 질서 수호 행동"이라고 주장했습니다.다카이치 총리는 지난 7일 중의원에서 일본 현직 총리로는 처음으로 "타이완 유사시는 일본의 집단 자위권 행사 대상이 될 수 있다"고 밝혔습니다.중국은 즉각 반발하며 강도 높은 비난을 이어가고 있지만, 다카이치 총리는 발언 철회 의사가 없다는 입장입니다.중국 외교부와 관영매체의 표현도 갈수록 강경해지고 있습니다.중국 외교부는 "타이완 문제에서 불장난해서는 안 된다. 불장난하는 자는 스스로 불에 타 죽을 것"이라고 경고한 뒤, 가나스기 겐지 주중일본대사를 초치했습니다.중국 국방부 대변인도 다음 날 "위험을 무릅쓴다면 머리가 깨지고 피를 흘릴 것"이라고 강하게 경고했습니다.인민일보와 해방군보 역시 연이어 직설적인 비난 논평을 내며 힘을 보태고 있습니다.중국은 현장 행동에도 나섰습니다.중국 해경국은 오늘(16일) 해경 1307함정 편대가 센카쿠(중국명 댜오위다오) 열도를 순찰했다고 발표했습니다.중국은 센카쿠 주변 순찰 사실을 공개하며 영토 주장을 강화해 왔고, 일본이 자국의 '핵심 이익'을 침해한다고 판단할 때마다 해경선을 보내 무력 시위를 벌여왔습니다.(사진=AP, 연합뉴스)