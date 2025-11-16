연쇄 사법 리스크 앞둔 국민의힘…"반사 이익조차 없다" 지지율 정체에 위기감

▲ 국민의힘 장동혁 대표가 지난 13일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다.

국민의힘이 지지율 정체에서 벗어나지 못하며 반등의 실마리를 찾지 못하고 있습니다.내년 6월 지방선거를 5개월여 앞둔 상황에서 부동산 문제에 대장동 항소 포기 논란까지 제1야당 입장에서는 호재가 이어지고 있습니다.하지만 반사 이익조차 얻지 못하는 흐름이 계속되고 있습니다.여기에 국회 패스트트랙 사건 1심, 특검 수사와 재판 등 사법 리스크까지 예고되면서 당 내부 위기감이 커지고 있습니다.한국갤럽이 지난 14일 공개한 여론조사에서 국민의힘 지지율은 24%로, 전주보다 2%포인트 떨어졌습니다.6·3 대선 당시 30%대를 기록했던 국민의힘 지지율은 한때 20% 아래로 내려갔다가 8월부터 20%대 초중반 박스권에 머물고 있습니다.더불어민주당이 40%대 초반을 대체로 유지하는 흐름과 대비됩니다.전통적 지지층에서도 국민의힘은 완전한 지지를 확보하지 못한 것으로 나타났습니다.지역별로는 '보수의 심장'으로 불리는 대구·경북에서도 지지율이 42%에 그쳐 과반에 미치지 못했습니다.이념 성향별로 보면 보수층의 55%만이 국민의힘을 지지한다고 답했습니다.중도층 지지율은 19%로 민주당(42%)의 절반에도 못 미쳤고, 무당층이 27%로 국민의힘 지지율보다 더 많았습니다.이런 흐름은 국민의힘이 부동산 정책과 대통령실 논란, 한미 관세 협상, 대장동 사건 항소 포기 논란 등을 연결하며 대여 공세 수위를 높이는 와중에 나온 결과라 당내에서 더 뼈아프다는 평가가 나옵니다.부동산은 민심 영향이 큰 이슈이고, 항소 포기 논란 역시 많은 국민이 부적절하다고 보고 있지만 이러한 여론이 국민의힘 지지로 이어지지 않고 있습니다.국민의힘을 둘러싼 사법 리스크도 커지고 있습니다.오는 20일에는 국회 패스트트랙 충돌 사건 1심 선고가 예정돼 있습니다.서울남부지법은 징역형이 구형된 송언석 원내대표와 나경원 의원, 벌금형이 구형된 이장우 대전시장·김태흠 충남지사 등에 대해 선고합니다.또, 27일에는 내란 중요임무 종사 혐의로 구속영장이 청구된 추경호 의원에 대한 체포동의요구서가 국회 본회의에서 표결될 예정입니다.다음 달 초로 예상되는 영장실질심사에서 추 의원이 구속될 경우 내란 프레임과 특검 국면이 강화되며 국민의힘이 더 수세에 몰릴 수밖에 없는 상황입니다.12·3 비상계엄 1년을 앞두고 정부와 여당이 관련 책임론을 다시 부각할 가능성도 있어 국민의힘에는 또 다른 악재로 거론됩니다.국민의힘 지도부는 겉으로는 지지율에 일희일비하지 않겠다는 입장을 내지만 내부 우려는 적지 않습니다.당 안팎에서는 계엄 사태와 윤석열 전 대통령 탄핵, 그리고 6·3 대선 패배에도 제대로 된 쇄신이 이뤄지지 않은 점을 문제로 지적하는 목소리도 계속됩니다.이른바 '윤 어게인'과의 결별을 명확히 하지 못하면서 일반 국민의 지지를 스스로 잃고 있다는 비판입니다.이런 흐름 속에서 장동혁 대표 리스크도 거론됩니다.장 대표는 국정감사가 한창이던 시기에 윤 전 대통령을 면회해 정국의 초점을 흐렸다는 비판을 받았습니다.최근에는 부정선거 음모론자로 평가되는 황교안 전 총리의 체포에 항의하며 "우리가 황교안"이라고 언급해 내부에서 논란이 커지고 있습니다.한 재선 의원은 "소선거구제에서는 한 표라도 더 얻는 쪽이 이기는 만큼 중도층 표심을 반드시 끌어와야 한다"며 "그런 흐름을 만들려면 결국 윤 전 대통령과의 분명한 결별이 필요하다"고 말했습니다.이번 여론조사는 한국갤럽이 지난 11∼13일 전국 만 18세 이상 1천3명을 대상으로 진행했습니다.무선전화 가상번호를 이용한 전화 조사원 인터뷰 방식이며, 표본 오차는 95% 신뢰 수준에서 ±3.1%포인트입니다.자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있습니다.(사진=연합뉴스)