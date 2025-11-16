프로야구 SSG, 일본 국가대표 출신 투수 다케다 쇼타 영입

▲ 프로야구 SSG 랜더스는 16일 아시아 쿼터 선수로 일본 국가대표 출신 오른손 투수 다케다 쇼타를 영입했다고 밝혔다.

프로야구 SSG 랜더스가 일본 국가대표 출신 오른손 투수 다케다 쇼타(32세)를 아시아 쿼터 선수로 영입했습니다.SSG는 오늘(16일) "다케다와 연봉 20만 달러(약 2억 9천만 원)에 계약했다"고 발표했습니다.다케다는 2012년부터 2023년까지 일본프로야구 소프트뱅크 호크스에서 217경기에 등판해 66승 48패, 평균자책점 3.33을 기록한 베테랑 투수입니다.2015년엔 13승 6패, 평균자책점 3.17로 활약했고, 2016년엔 14승 8패, 평균자책점 2.95의 성적을 올렸습니다.다케다는 2015년 세계야구소프트볼연맹(WBSC) 프리미어12와 2017년 월드베이스볼클래식(WBC)에서 일본 국가대표로도 활약했습니다.2023년에도 29경기에 등판했던 다케다는 지난해 4월 팔꿈치 수술을 받은 뒤 팀 전력에서 제외됐습니다.SSG는 "지난 8월 일본 프로야구 2군 경기를 관찰하면서 다케다의 몸 상태를 확인했다"며 "선발 로테이션을 소화할 수 있는 즉시 전력감이라고 판단했다"고 밝혔습니다."철저한 자기 관리와 성실한 태도는 젊은 투수들에게 좋은 영향을 줄 수 있다고 판단해 계약을 추진했다"고 덧붙였습니다.다케다는 SSG를 통해 "새로운 도전을 할 수 있도록 길을 열어준 구단에 감사하다"고 소감을 밝혔습니다.다케다는 내년 1월 스프링캠프에서 선수단에 합류할 예정입니다.KBO리그는 지난 1월 한국야구위원회(KBO) 이사회 결정에 따라 2026시즌부터 구단별로 한 명씩 아시아 쿼터 선수를 보유하는 제도를 도입했습니다.포지션 제한은 없고 신규 영입 시 쓸 수 있는 최대 비용은 연봉, 계약금, 특약 및 원소속 구단에 지불하는 이적료(세금 제외)를 합해 최대 20만 달러(월 최대 2만 달러)입니다.다케다는 KBO리그 3호 아시아 쿼터 선수입니다.SSG에 앞서 한화 이글스가 타이완 왼손 투수 왕옌청을, kt wiz가 일본 독립리그 출신 오른손 투수 스기모토 고우키를 영입했습니다.(사진=SSG 랜더스 제공, 연합뉴스)