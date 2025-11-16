뉴스

"내란 극복·적극 행정 둘 다 해야"…이 대통령, 공직사회 논란에 직접 메시지

김수형 기자
작성 2025.11.16 11:00 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
"내란 극복·적극 행정 둘 다 해야"…이 대통령, 공직사회 논란에 직접 메시지
이재명 대통령이 "내란 극복과 적극 행정 권장, 두 가지 모두 해야 할 일"이라고 강조했습니다.

이 대통령은 오늘(16일) 엑스(X)에 글을 올리며 "신상필벌은 조직 운영의 기본 중 기본"이라고 적었습니다.

대통령 글에는 공직사회가 최근 혼란스러워하고 있다는 취지의 언론 기사도 함께 첨부됐습니다.

이 대통령은 "설마 벌만 주든가 상만 줘야 한다는 건 아니겠지요?"라고 반문하며, 비상계엄 사태에 대한 철저한 조사와 공직사회 활력 제고가 모순되지 않는다고 설명했습니다.

헌정 위기 재발을 막기 위한 조사와 행정 효율성 강화 모두를 계속 추진하겠다는 의지를 드러낸 것으로 풀이됩니다.

정부는 지난 11일 비상계엄 사태 당시 공직자들의 불법 가담 여부를 확인하기 위해 '헌법 존중 정부 혁신 태스크포스(TF)' 운영을 시작했습니다.

또, 12일에는 강훈식 대통령 비서실장이 브리핑을 열어, 지난 7월 출범한 '공직사회 활력 제고 TF' 논의 내용을 소개했습니다.

정부는 내년 상반기 중 정책감사 폐지를 제도화하고, 공무원 대상 직권남용죄 적용을 보다 엄격히 따지도록 법령 개정을 추진하겠다고 밝힌 바 있습니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
김수형 기자 사진
김수형 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지