법원, '삼부 주가 조작 판박이' 양남희 웰바이오텍 회장 구속영장 기각

▲ 지난 8월 21일 김건희 특검팀이 압수수색을 진행하고 있는 서울 강남구 웰바이오텍 사무실 모습

웰바이오텍 주가 조작에 가담한 혐의를 받는 양남희 회장의 구속영장이 기각됐습니다.서울중앙지법 박정호 영장전담 부장판사는 어제(15일) 오후 양 회장에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 진행한 후 구속영장을 기각했습니다.박 부장판사는 "주요 혐의의 관여 여부, 이익 귀속 등에 대해 피의자를 구속할 정도로 소명되지 않았고 도주 및 증거 인멸 우려도 구체성이 부족하다"고 기각 사유를 밝혔습니다.지난 13일 김건희 특검팀은 도주할 우려가 크다는 이유로 양 회장을 체포하고 이튿날 자본시장법 위반, 특정범죄가중처벌법상 배임, 업무상 횡령 혐의로 구속영장을 청구했습니다.특검팀은 추가 수사를 거쳐 구속영장 재청구 여부를 결정할 걸로 보입니다.양 회장은 2023년 5월 웰바이오텍이 우크라이나 재건 사업에 참여할 것처럼 투자자를 속여 시세를 조종한 혐의를 받습니다.삼부토건 주가 조작과 유사한 방식입니다.웰바이오텍은 '우크라 재건주'로 묶여 주가가 2023년 4월 말 1천383원에서 그해 7월 말 4천610원으로 3배 넘게 뛰었습니다.이 무렵 전환사채(CB) 발행·매각으로 투자자들이 약 400억 원의 시세차익을 얻은 것으로 드러났습니다.양 회장의 공범으로 지목된 박광남 부회장은 지난 7월 미국으로 출국해 특검팀의 출석 요구에 불응해왔습니다.특검팀은 경찰청과 외교부를 통해 인터폴 적색수배 및 여권 무효화 조치에 착수한 상태입니다.이들과 함께 시세 조종에 가담한 것으로 조사된 구세현 전 웰바이오텍 대표는 지난 14일 특경법상 배임, 자본시장법 위반 등 혐의로 구속기소됐습니다.(사진=연합뉴스)