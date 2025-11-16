뉴스

강바닥에 걸려 멈춰선 한강버스…승객 전원 구조

조윤하 기자
작성 2025.11.16 06:05 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
<앵커>

어젯(15일)밤 친환경 선박 한강버스가 강바닥에 걸려 멈춰서 승객 82명이 구조됐습니다. 한강버스는 잦은 고장으로 한 달간 중단됐다 이달부터 재개됐는데, 서울시는 안전 확인을 위해 오늘부터 일부 구간의 운항을 또 중단하기로 했습니다.

보도에 조윤하 기자입니다.

<기자>

구명조끼를 입은 사람들이 줄지어 선착장으로 들어옵니다.

강 한가운데 멈춰 선 한강버스에서 구조된 시민들입니다.

어젯밤 8시 15분쯤 승객 82명을 태운 한강버스가 서울 잠실 선착장에서 100미터 정도 떨어진 곳에서 멈춰 섰습니다.

구조선이 출동해 1시간 만에 승객들을 선착장에 옮겼고 다친 사람은 없었습니다.

[목격자 : 한강버스는 안 움직이고, 입항을 못하고 있어서 보트로 왔다갔다 하는 것 같아요.]

서울시는 "뚝섬과 잠실 구간은 원래 수심이 얕은데 최근 비가 많이 안 와서 토사가 퇴적돼 한강버스가 강바닥에 걸려 멈춘 걸로 추정된다"고 밝혔습니다.

시는 오늘부터 마곡과 여의도 구간만 운항하고 압구정부터 잠실 구간은 당분간 중단하기로 했습니다.

이 사고 발생 8시간 전에도 뚝섬 선착장 인근에서 강바닥의 이물질에 접촉됐고, 지난 11일에도 이 구간에서 강 위에 떠다니던 로프에 걸려 잠수부가 제거에 나서는 등 사고가 잇따랐기 때문입니다.

[박진영/서울시 미래한강본부장 : (항로에) 수심이 충분히 나오는지, 그리고 이물질들이 없는지 확인한 이후에 안전성이 담보된 이후에 다시 운항을 재개할 계획으로 있습니다.]

지난 9월 정식 운항을 시작한 한강버스는 열흘 만에 잦은 고장으로 한 달간 운항을 중단했다가 이달부터 다시 달리기 시작했습니다.

시는 300회 이상 성능 안정화 시범 운항을 마치고 안정성을 대폭 강화했다고 했지만 재개 보름 만에 다시 운항을 중단하게 됐습니다.

(영상취재 : 김한결, 영상편집 : 이상민)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
조윤하 기자 사진
조윤하 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지