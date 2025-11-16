강바닥에 걸려 멈춰선 한강버스…승객 전원 구조

<앵커>



어젯(15일)밤 친환경 선박 한강버스가 강바닥에 걸려 멈춰서 승객 82명이 구조됐습니다. 한강버스는 잦은 고장으로 한 달간 중단됐다 이달부터 재개됐는데, 서울시는 안전 확인을 위해 오늘부터 일부 구간의 운항을 또 중단하기로 했습니다.



보도에 조윤하 기자입니다.



<기자>



구명조끼를 입은 사람들이 줄지어 선착장으로 들어옵니다.



강 한가운데 멈춰 선 한강버스에서 구조된 시민들입니다.



어젯밤 8시 15분쯤 승객 82명을 태운 한강버스가 서울 잠실 선착장에서 100미터 정도 떨어진 곳에서 멈춰 섰습니다.



구조선이 출동해 1시간 만에 승객들을 선착장에 옮겼고 다친 사람은 없었습니다.



[목격자 : 한강버스는 안 움직이고, 입항을 못하고 있어서 보트로 왔다갔다 하는 것 같아요.]



서울시는 "뚝섬과 잠실 구간은 원래 수심이 얕은데 최근 비가 많이 안 와서 토사가 퇴적돼 한강버스가 강바닥에 걸려 멈춘 걸로 추정된다"고 밝혔습니다.



시는 오늘부터 마곡과 여의도 구간만 운항하고 압구정부터 잠실 구간은 당분간 중단하기로 했습니다.



이 사고 발생 8시간 전에도 뚝섬 선착장 인근에서 강바닥의 이물질에 접촉됐고, 지난 11일에도 이 구간에서 강 위에 떠다니던 로프에 걸려 잠수부가 제거에 나서는 등 사고가 잇따랐기 때문입니다.



[박진영/서울시 미래한강본부장 : (항로에) 수심이 충분히 나오는지, 그리고 이물질들이 없는지 확인한 이후에 안전성이 담보된 이후에 다시 운항을 재개할 계획으로 있습니다.]



지난 9월 정식 운항을 시작한 한강버스는 열흘 만에 잦은 고장으로 한 달간 운항을 중단했다가 이달부터 다시 달리기 시작했습니다.



시는 300회 이상 성능 안정화 시범 운항을 마치고 안정성을 대폭 강화했다고 했지만 재개 보름 만에 다시 운항을 중단하게 됐습니다.



(영상취재 : 김한결, 영상편집 : 이상민)