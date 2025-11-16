천안 의류 물류센터 큰 화재…전국 '배송 차질'

<앵커>



충남 천안에 있는 전국 최대 규모의 의류 물류센터에서 불이 나 9시간 반 만에 큰 불길이 잡혔습니다. 다행히 인명피해는 없었지만 물류센터에 있던 의류 등이 불에 타면서 일부 브랜드 상품 배송에 차질이 생겼습니다.



건물이 시뻘건 불길에 휩싸였고, 검은 연기 기둥이 하늘로 솟구칩니다.



어제(15일) 아침 6시 10분쯤, 충남 천안의 한 의류 물류센터에서 불이 났습니다.



[이원재/인근 주민 : 재난영화 보는 듯했고요. 굉장히 추운 날씨였는데 열기 때문에 가까이 갈 수가 없었고. 냄새 때문에 두통이 오기 시작하더라고요.]



4층에서 시작한 불은 건물 전 층으로 확대됐는데, 소방 당국은 대원 430명과 헬기 11대 등을 동원해 9시간 반 만에 큰 불을 잡았습니다.



당시 근무 중이었던 직원 3명은 대피해 다친 사람은 없었습니다.



불이 난 건물은 이랜드 물류센터 가운데 전국에서 가장 큰 규모로, 사실상 건물 전체가 불에 타면서 배송을 앞두고 있던 의류와 신발 등이 상당수 소실된 것으로 전해졌습니다.



때문에 이랜드 패션이 운영하는 브랜드 '스파오' 홈페이지엔 "물류센터 운영 차질로 상품 배송이 지연되거나 주문이 취소될 수 있단' 공지가 올라오기도 했습니다.



천안 물류센터엔 스파오뿐 아니라 뉴발란스, 후아유 등 10개 브랜드 물품이 보관돼 있어 관련 브랜드 제품 주문과 배송에 차질이 빚어질 걸로 보입니다.



이랜드 측은 "현장에서 직원들이 피해 규모 등을 파악 중"이라고 밝혔습니다.



(영상취재 : 송창건 TJB, 영상편집 : 이상민)