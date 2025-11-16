할리우드 스타들 맞이한 교황, "예술은 가능성 연다"

▲ 교황 레오 14세가 현지시간 15일 토요일 바티칸에서 영화계 감독들을 접견하며 스파이크 리와 만나고 있다.

레오 14세 교황이 현지시간 15일 교황청 사도궁에서 영화계 스타들을 맞이했습니다.배우 케이트 블란쳇과 모니카 벨루치, 크리스 파인, 비고 모텐슨, 감독 스파이크 리, 다리오 아르젠토 등 미국 할리우드와 유럽에서 활동하는 영화인이 이 자리에 참석했습니다.AP, 로이터 통신에 따르면 교황은 이들에게 "영화는 모두를 위한, 모두가 접할 수 있는, 가장 고귀한 방식의 대중 예술"이라며 "진정성 있는 영화는 위로할 뿐 아니라 도전한다. 질문을 던지고 미처 깨닫지 못한 눈물을 흘리게 한다"고 말했습니다.AP 통신은 교황의 이런 발언에 대해 소외된 사람들의 목소리를 포용하라는 촉구라고 해석했습니다.교황은 "동네에서 영화관이 사라지는 등 극장이 쇠퇴를 겪고 있다"면서 "포기하지 말고 사회적, 문화적 가치를 지키는 데 협력하라"고도 말했습니다.이어 "알고리즘의 논리는 되는 것을 반복하지만, 예술은 가능한 것을 열어준다"며 "느림과 침묵, 다름을 지켜달라"고 당부했습니다.블란쳇도 "영화 제작은 엔터테인먼트인 동시에, 소외되곤 하는 목소리를 포용하고 우리 모두 겪는 고통과 복잡성을 외면하지 않는 것"이라고 화답했습니다.스파이크 리 감독은 '레오 교황'이라는 이름과 등번호 14번이 찍힌 미국프로농구(NBA) 뉴욕 닉스 유니폼을 교황에게 선물했습니다.시카고 출신인 교황은 시카고 불스 팬으로 알려졌지만, 리 감독은 닉스에 현재 교황의 모교인 빌라노바대 출신 선수가 3명이라고 말했습니다.앞서 교황은 이번 행사를 앞두고 자신이 가장 좋아하는 영화로 '멋진 인생', '사운드 오브 뮤직', '보통 사람들', '인생은 아름다워' 등 네 편을 꼽았습니다.(사진=AP, 연합뉴스)