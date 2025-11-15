'모마 24점' 한국도로공사, 현대건설 꺾고 7연승 '선두 질주'

뉴스

▲ 득점 후 기뻐하는 한국도로공사 선수들

여자 프로배구 선두 한국도로공사가 현대건설을 누르고 7연승을 달렸습니다.

한국도로공사는 오늘(15일) 경북 김천체육관에서 열린 진에어 V리그 홈경기에서 24점을 뽑은 모마를 앞세워 현대건설을 세트 점수 3대1(25:18 25:23 19:25 25:17)로 물리쳤습니다.

이로써 한국도로공사는 개막전 패배 후 파죽의 7연승을 달리며 시즌 7승 1패(승점 19)를 기록해, 2위 페퍼저축은행(5승 2패·승점 13)을 승점 6점 차로 따돌리고 선두를 질주했습니다.

도로공사의 삼각편대인 모마와 강소휘(14점), 타나차(12점)가 50점을 합작했습니다.

현대건설은 3연패에 빠져 시즌 3승 4패(승점 11)가 됐습니다.
득점 후 기뻐하는 KB손해보험 선수들

남자부 경기에선 KB손해보험이 42점을 합작한 외국인 거포 비예나(27점)와 토종 공격수 나경복(15점)의 활약에 힘입어 홈팀 삼성화재에 3대1(15:25 25:21 25:22 25:17) 역전승을 거뒀습니다.

2연승한 KB손해보험은 시즌 5승2패(승점 16)를 기록해, 대한항공(5승1패·승점 15)을 끌어내리고 1위로 올라섰습니다.
득점 후 기뻐하는 삼성화재 선수들

삼성화재는 2연패해 시즌 2승6패(승점 7)가 됐습니다.

삼성화재의 아히(21점)와 김우진(13점)도 34점을 합작했지만 팀 패배를 막지는 못했습니다.

(사진=한국배구연맹 제공, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
