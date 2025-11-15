도쿄 데플림픽 열전 돌입…이덕희 개회식 기수

▲ 15일 일본 도쿄체육관에서 열린 2025 도쿄 데플림픽 개회식에서 빛의 성화를 주제로 공연이 펼쳐지고 있다.

'청각장애인의 올림픽' 도쿄 데플림픽이 오늘(15일) 일본 도쿄체육관에서 개회식을 열고 열전에 돌입했습니다.이번 데플림픽에는 난민팀과 개인 중립 선수를 포함해 82개국, 약 6천 명이 출전합니다.선수들은 26일까지 21개 종목에서 213개의 금메달을 놓고 경쟁합니다.우크라이나 침공으로 출전이 금지된 러시아 국적 선수 36명과 24명의 벨라루스 국적 선수들도 개인 중립 선수 자격으로 이번 대회에 참가합니다.로마자 알파벳 순으로 진행된 선수단 입장에서 한국은 테니스 남자 단식에 출전하는 이덕희를 기수로 내세워 41번째로 입장했습니다.총 174명의 선수단을 파견한 한국은 12개 종목에 출전해 '금메달 6개 이상·종합 10위 진입'을 노립니다.기수로 나선 이덕희는 "도쿄 데플림픽 선수단 기수의 영예를 안게 되어 무한한 책임감을 느낀다"며 "지금까지 갈고닦은 실력을 대한민국의 자긍심으로 만들어 세계 무대에 당당히 보여드리겠다"고 소감을 밝혔습니다.(사진=대한장애인체육회 제공, 연합뉴스)