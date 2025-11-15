부천 돌진사고 낸 60대 구속…"도주 우려"

▲ 전통시장에서 돌진 사고를 내 2명을 숨지게 하고 19명을 다치게 한 60대 트럭 운전자가 15일 오후 구속 전 피의자 심문이 열리는 인천지법에 들어서고 있다.

경기 부천 전통시장에서 돌진 사고를 내 2명을 숨지게 하고 19명을 다치게 한 60대 트럭 운전자가 경찰에 구속됐습니다.이기홍 인천지법 부천지원 당직 판사는 오늘 오후 A 씨의 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 진행한 뒤 "범죄 혐의 중대성에 비춰보면 도주 우려가 있다"며 구속영장을 발부했습니다.A 씨는 심문 과정에서 "뇌질환으로 약물 치료 중이었으나 최근 가게 일로 바빠 치료하지 못하고 있었다"는 취지로 주장한 것으로 파악됐습니다.A 씨는 지난 그제 오전 10시 55분쯤 부천시 오정구 원종동 제일시장에서 1t 트럭으로 돌진 사고를 내 60∼70대 여성 2명을 숨지게 하고 10∼70대 남녀 19명을 다치게 한 혐의를 받고 있습니다.조사 결과 A 씨 트럭은 사고 직전 1∼2m 후진했다가 132m를 질주하면서 피해자들과 시장 매대를 잇달아 들이받은 것으로 파악됐습니다.페달과 브레이크를 비추는 트럭 내 '페달 블랙박스'에는 A 씨가 사고 당시 브레이크가 아닌 가속 페달을 밟는 모습이 담겼습니다.이번 사고로 인한 사상자 21명 중 2명은 시장 상인이고 나머지는 19명은 이용객입니다.부상자의 연령대는 50∼70대에 집중된 것으로 파악됐습니다.A 씨는 이날 구속 심사를 앞두고 "브레이크 대신 가속 페달 밟은 걸 인정하느냐"는 취재진의 질문에 "제가 (뇌혈관 질환인) 모야모야병이 너무 심하다"고 답변했습니다.(사진=연합뉴스)