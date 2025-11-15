뉴스

노시환, 야구 한일전 첫 경기 4번 타자 3루수 선발 출격

유병민 기자
작성 2025.11.15 18:16 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
노시환, 야구 한일전 첫 경기 4번 타자 3루수 선발 출격
▲ 한국 야구대표팀 박해민(왼쪽부터), 노시환, 송성문이 13일 일본 도쿄돔에서 열린 첫 훈련에서 대화하고 있다.

노시환(한화 이글스)이 야구 한일전 첫 경기 4번 타자 중책을 맡았습니다.

류지현 감독이 이끄는 한국 야구대표팀은 오늘 일본 도쿄돔에서 일본 야구대표팀과 K-베이스볼 시리즈 첫 경기를 치릅니다.

한국은 신민재(LG 트윈스·2루수)와 안현민(kt wiz·우익수)이 테이블 세터를 맡고, 송성문(키움 히어로즈·지명타자)∼노시환(3루수)∼문보경(LG·1루수)이 클린업트리오를 이룹니다.

6번 타자 박동원(LG·포수)은 타선 연결고리 노릇을 하고, 하위 타선은 문현빈(한화·좌익수)∼김주원(NC 다이노스·유격수)∼박해민(LG·중견수)이 맡았습니다.

선발 투수는 곽빈(두산 베어스)입니다.

이번 대표팀은 노시환 외에도 송성문, 문보경, 한동희(상무) 등이 3루가 주 포지션입니다.

노시환은 도쿄 도착 후 타격 훈련에서 계속해서 좋은 감각을 보여준 덕분에 4번 타자로 낙점됐습니다.

노시환의 국가대표 통산 성적은 10경기 타율 0.412, 14안타, 10타점으로 출전한 대회마다 해결사 노릇을 했습니다.

9번 타자로 나서는 박해민도 국제대회 통산 17경기 타율 0.459에 17안타, 12득점, 4도루로 좋은 활약상을 보였습니다.

안현민은 류 감독이 한국에서부터 공언한 대로 2번 타순에 배치됐습니다.

일본은 오카바야시 유키(중견수)∼노무라 이사미(3루수)∼모리시타 쇼타(우익수)∼오카모토 가즈마(지명타자)∼마키 슈고(2루수)∼고조노 가이토(유격수)∼니시카와 미쇼(좌익수)∼사카모토 세이시로(포수)∼사사키 다이(1루수) 순으로 타순을 짰습니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
유병민 기자 사진
유병민 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지