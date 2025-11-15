천안 물류센터 화재, 9시간 30여 분 만에 큰 불 잡아

▲ 물류센터 화재 모습

오늘 아침 6시 10분쯤 충남 천안시 동남구 풍세면 이랜드패션 물류센터에서 불이 나 약 9시간 30여 분에 큰 불길이 잡혔습니다.물류센터 경비원 등 직원 3명은 모두 안전하게 대피해 불로 인한 인명피해는 없었습니다.소방당국은 출동 초기에 대응 1단계를 발령했으나, 물류센터 안에 있는 의류 등이 불쏘시개 역할을 하며 연소가 빠르게 확대되자 대응 2단계로 격상했습니다.대응 1단계는 관할 소방서 인력 전체가 출동하며, 대응 2단계는 인접한 5∼6곳의 소방서에서 인력과 장비를 동원하는 경보령입니다.당국은 소방헬기 11대를 비롯해 장비 150대와 인력 430명을 동원해 오늘 오후 3시 30분쯤 큰 불길을 잡았습니다.2014년 7월 준공된 이 물류센터는 지하 1층·지상 4층 규모(연면적 19만 3천210㎡)로 화물차 150대가 동시 접안, 일일 최대 5만 박스, 연간 400만∼500만 박스를 처리하는 대형 물류 시설입니다.경찰과 소방당국은 잔불을 정리한 뒤 화재 원인과 피해 규모를 조사할 방침입니다.