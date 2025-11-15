나나 자택서 강도 행각 30대 검거…"나나 모녀 부상"

▲ 배우 나나

그룹 '애프터스쿨' 출신 배우 나나의 경기 구리시 자택에 침입해 강도 행각을 벌인 30대 남성이 경찰에 붙잡혔습니다.구리경찰서는 특수강도미수 혐의로 30대 남성 A 씨를 붙잡아 조사하고 있다고 밝혔습니다.A 씨는 오늘(15일) 아침 6시쯤 구리시 아천동의 한 고급 빌라에 흉기를 들고 침입해 거주자를 위협하며 돈을 요구한 혐의를 받습니다.당시 집 안에는 나나와 어머니가 함께 있었으며, 두 사람은 침입한 A 씨를 몸싸움 끝에 제압한 뒤 곧바로 경찰에 신고한 것으로 전해졌습니다.경찰은 A 씨와 피해자 등을 상대로 정확한 사건 경위를 조사하고 있습니다.이와 관련해 나나 소속사인 써브라임은 "강도의 공격으로 나나의 어머니는 심각한 부상을 입고 의식까지 잃는 상황을 겪었다"며 "나나 역시 위기 상황을 벗어나는 과정에서 신체적 부상을 입었다"고 설명했습니다.이어 "나나의 어머니는 의식을 회복했고, 현재 두 분 모두 치료와 절대적인 안정이 필요한 상태"라고 전했습니다.또 "사건의 구체적인 내용은 수사 중인 사안으로 공개가 어려우며, 수사 기관의 발표에 따를 예정"이라고 소속사 측은 밝혔습니다.