나나, 흉기 든 강도 자택 침입, 몸싸움 끝 제압…"모친 심각한 부상"

그룹 애프터스쿨 출신 배우 나나(본명 임진아)의 경기 구리시 자택에 흉기를 든 강도가 침입하는 사건이 발생해 나나와 가족이 부상을 입는 일이 벌어졌다.



15일 구리경찰서에 따르면 30대 남성 A 씨는 이날 오전 6시께 구리시 아천동의 한 고급 빌라에 침입해 흉기로 거주자를 위협하며 돈을 요구한 혐의(특수강도미수)를 받고 있다.



당시 집 안에는 나나와 어머니 두 사람이 있었으며, A 씨는 집 안으로 침입해 위협을 가한 것으로 파악됐다. 나나와 어머니는 침입 직후 몸싸움을 벌여 A 씨를 제압했고, 이후 즉시 경찰에 신고한 것으로 전해졌다. 출동 당시 A 씨는 신체에 부상을 입은 상태였으며, 소방 당국에 의해 병원으로 이송돼 치료 중이다.



이와 관련해 소속사 써브라임은 공식 입장을 내고 "강도의 공격으로 나나의 어머니가 심각한 부상을 입고 의식을 잃는 상황이 벌어졌다"며 "나나 역시 위기 상황에서 벗어나는 과정에서 신체적 부상을 입었다"고 밝혔다.



이어 "두 분 모두 현재 치료와 절대적인 안정이 필요한 상태"라며 "구체적인 내용은 수사 중인 사안으로 공개가 어렵고, 수사 기관의 발표에 따르겠다"고 전했다. 또한 "피해자와 가족의 안정을 위해 사실과 다른 추측, 허위 정보, 사생활 침해성 내용은 자제해 달라"고 당부했다.



경찰은 A 씨와 피해자 등을 상대로 정확한 사건 경위를 조사 중이다.



사진=백승철 기자



(SBS연예뉴스 강경윤 기자)