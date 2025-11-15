뉴스

빙속 이나현, 월드컵 1차 대회 1,000m 11위 '개인 최고 기록'

이성훈 기자
작성 2025.11.15 12:58 조회수
▲ 이나현

한국 여자 스피드스케이팅 단거리 '샛별' 이나현(한국체대)이 월드컵 1차 대회 여자 1,000ｍ에서 개인 최고 기록을 경신했습니다.

이나현은 15일(한국시간) 미국 유타주 솔트레이크시티 유타 올림픽 오벌에서 열린 2025-2026 ISU 스피드스케이팅 월드컵 1차 대회 여자 1,000ｍ 디비전A에서 1분 13초 927을 기록, 20명의 참가 선수 가운데 11위를 차지했습니다.

메달권과는 거리가 멀었지만 이나현은 지난해 1월 22일 같은 장소에서 열린 2023-2024 ISU 스피드스케이팅 4대륙선수권대회에서 작성했던 자신의 기존 1,000ｍ 최고 기록(1분 15초 020)을 1초 093 앞당겼습니다.

김민선(의정부시청)이 보유한 한국 여자 1,000ｍ 한국 기록(1분 13초 420)에도 0.507초 차로 접근했습니다.

한편, 여자 1,000ｍ 디비전B에서는 김민선이 1분 14초 661로 3위를 차지한 가운데 함께 출전한 임리원(의정부여고·1분 16초 047)은 개인 최고 기록을 경신하며 17위를 차지했습니다.

또 여자 3,000ｍ 디비전B에 나선 박지우(강원도청·4분 2초 100)도 기존 자신의 최고 기록(4분 07초 530)을 넘어서며 13위에 이름을 올렸습니다.

이밖에 남자 1,000ｍ 디비전B의 오현민(스포츠토토·1분 07초 684)과 구경민(경기일반·1분 07초 795)도 각각 개인 최고 기록을 세우며 나란히 3∼4위를 차지했습니다.

남자 5,000ｍ 디비전B에 출전한 정재우(의정부시청·6분 17초 925)와 개인 최고 기록을 작성한 조승민(동북고·6분 24초 039)은 각각 20위와 30위에 그쳤습니다.

(사진=연합뉴스)
이성훈 기자 사진
이성훈 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

