[자막뉴스] 트럼프에 찍힌 스위스…관세 낮췄다 "2천억불 뜯기고"

스위스가 미국에 2천억 달러, 우리돈으로 291조 원을 투자하고 미국은 스위스에 대한 상호관세를 현재 39％에서 15％로 낮추기로 합의했습니다.



스위스 정부는 현지시간으로 14일 미국과 관세 양해각서를 체결했다고 밝혔습니다.



두 나라 합의에 따라 스위스 기업들은 미국에 직업교육과 훈련을 포함해 2028년까지 2천억 달러 규모의 직접 투자를 하기로 했습니다.



스위스는 또 모든 공산품과 수산·해산물, 민감하지 않은 품목의 농산물 시장을 미국에 개방합니다.



미국 백악관도 홈페이지에 '미·스위스·리히텐슈타인 무역합의 타결' 팩트시트를 올렸습니다.



스위스와 리히텐슈타인은 신선·건조 견과류, 생선 및 해산물, 일부 과일 등 다양한 품목의 관세를 철폐할 예정이라고 백악관은 밝혔습니다.



백악관은 이번 합의에 대해 "미국 수출업자들에게 스위스에 대한 전례 없는 접근을 제공하고 미국 내 수십억 달러 규모 투자를 촉진해 미 전역에서 수천 개의 일자리를 창출할 것"이라고 밝혔습니다.



스위스 정부는 타결 직후 SNS에 "건설적인 협력에 대해 트럼프 미국 대통령에게 감사드린다"고 올렸습니다.



앞서 트럼프 미국 대통령은 지난 7월 말 켈러주터 스위스 대통령과 통화한 직후 스위스산 수입품에 무려 39％의 관세를 매기겠다고 일방 통보했습니다.



이는 올해 4월 이후 적용된 관세율 31％보다도 높고, 비슷한 시기 EU가 미국과 합의한 관세율 15％의 배를 넘는 수치입니다.



당초 스위스는 관세율 10% 합의를 기대했지만, 켈러주터 대통령이 트럼프 대통령과 통화에서 무역흑자 원인을 '가르치듯' 해명하다가 트럼프의 심기를 건드렸다는 분석이 나오기도 했습니다.



미국과 스위스는 내년 초까지 무역 협정을 최종 마무리하는 것이 목표라고 백악관은 밝혔습니다.



