현장 투입 사흘 만에 참변…울산화력 피해자 '눈물의 발인'

▲ 울산화력발전소 보일러 타워 붕괴 사고 피해자 전모씨 빈소

울산화력발전소 보일러 타워 붕괴 사고 현장에서 처음으로 시신이 수습된 전모(49) 씨가 오늘(15일) 영면에 들었습니다.오늘 오전 울산의 한 병원 장례식장에서 고인의 유족과 지인 등 20여명이 참석한 가운데 발인식이 엄수됐습니다.고인의 시신이 담긴 관이 천천히 운구차를 향해 이동하자 아내로 보이는 상복을 입은 여성은 참아오던 울음을 터뜨렸습니다.곁에 서 있던 여성 친지들은 서로를 끌어안고 어깨를 들썩이며 눈물을 훔쳤습니다.전씨는 지난 6일 발생한 보일러 타워 붕괴로 잔해에 매몰돼 이튿날 주검으로 가족들에게 돌아왔습니다.고인은 이번 사고 매몰자 중 처음으로 시신이 수습됐지만, 유족은 마지막으로 남은 매몰자 수색 결과를 기다리며 발인을 미루다가 수습 8일 만에 고인을 떠나보냈습니다.특히 전씨는 보일러 타워 해체 공사 현장에 투입된 지 불과 사흘 만에 사고를 당한 것으로 알려져 안타까움을 더했습니다.지난 6일 오후 2시 2분쯤 울산화력발전소에서는 가로 25ｍ, 세로 15.5ｍ, 높이 63ｍ 규모 보일러 타워 5호기가 붕괴했습니다.이 사고로 당시 현장에 있던 작업자 9명 중 7명이 매몰돼 모두 숨졌습니다.(사진=연합뉴스)