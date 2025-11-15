[스브스夜] '우주메리미' 최우식, 김영민 실체 고발···서범준, 최우식♥정소민 질투하며 '사기 폭로' 예고

최우식이 김영민의 실체를 폭로했다.



14일 방송된 SBS 금토 드라마 '우주메리미'에서는 모든 진실을 알아버린 김우주의 모습이 그려졌다.



이날 김우주는 자신의 부모님을 살해한 장한구를 추궁했다. 이에 장한구는 "이걸 어쩌지? 다 들어버렸네. 뭐라고 해야 하나 이제라도 알아서 다행이라고 할까. 이제 알아서 무슨 소용이라고 할까"라며 김우주를 조롱했다.



그리고 그는 "이미 그 사건은 공소시효가 끝났어. 내가 네 부모 죽인 걸 알아도 넌 아무것도 할 수 없고. 가엾구나 넌 어릴 때랑 똑같지. 아니 더 괴로울 거야. 아무것도 할 수 없는 널 탓하면 후회하겠지"라며 유유히 김우주 앞을 떠났다.



하지만 그런 장한구를 기다리는 것은 경찰들이었다. 사기 공범 데이비드에게서 결정적 증거가 나와 그를 사기죄로 체포한 것.



이에 김우주는 "살인 교사도 추가합니다. 오민정과 공모해 제 부모님도 죽였어요"라고 폭로했다. 그러자 장한구는 그건 이미 공소시효가 끝났다며 손사래를 쳤다.



이때 김우주는 "아니요, 아직 안 끝났습니다"라며 또 다른 증거를 제시했다. 장한구가 해외 도피를 했던 증거가 남은 영상을 공개한 것. 이에 자동으로 공소시효는 연장되는 것이었다.



또한 김우주는 장한구가 가지고 있는 살인 공모 증거를 언급했고, 이에 경찰들은 그를 살인 교사 혐의까지 추가해 조사할 것이라고 말해 눈길을 끌었다.



모든 진실이 밝혀지고 죗값을 치르게 된 장한구. 그리고 고필년은 무사히 의식을 되찾아 김우주를 안도하게 했다.



이후 유메리와 행복한 일상을 즐기던 김우주. 전 김우주는 그런 두 사람을 보며 자신의 신세를 한탄했다. 그리고 그것에서 그치지 않고 김우주의 사기 행각을 폭로한다는 기자회견을 열었다.



뒤늦게 이 사실을 알게 된 유메리는 기자회견장으로 이동하며 김우주에게 연락을 했고, 이에 두 사람이 위기를 어떻게 극복할 것인지 궁금증을 자아냈다.



한편 용두 시장에게 불법 로비를 했다는 의혹이 드러난 보떼 백화점. 백상현은 이성우 대신 모든 책임을 지게 되어 안타까움을 자아냈다.



(SBS연예뉴스 김효정 에디터)