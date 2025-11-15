케데헌 '골든' 영국 싱글차트 2위…OST 3곡 진입

넷플릭스 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스' 오리지널사운드트랙(OST) '골든'(Golden)이 영국 오피셜 싱글차트 '톱 100'에서 2위를 기록했습니다.



현지시간 14일 공개된 최신 차트에 따르면 지난주 차트 정상에 올랐던 '골든'은 한 계단 밀려나 2위가 됐습니다.



1위는 팝스타 테일러 스위프트의 '더 페이트 오브 오필리아' (The Fate of Ophelia)에 돌아갔습니다.



골든은 현재 영국 싱글차트에 21주 연속 이름을 올리고 있으며 비연속 통산 10주 1위를 차지했습니다.



이번 주 차트에서 '케이팝 데몬 헌터스' OST는 '골든'을 포함해 총 3곡이 20위 안에 이름을 올렸습니다.



'하우 잇츠 던'(How It's Done)이 10위, '왓 잇 사운즈 라이크'(What It Sounds Like)가 14위를 각각 기록했습니다.



아울러 그룹 블랙핑크 로제와 팝스타 브루노 마스의 히트곡 '아파트'(APT.)는 86위로 56주 연속 싱글차트에 진입했습니다.



그룹 르세라핌의 '스파게티'(SPAGHETTI)는 95위에 자리했습니다.