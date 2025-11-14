블루오리진, 화성탐사선 탑재 로켓 발사…부스터 회수도 성공

▲ 블루오리진의 로켓 '뉴 글렌'이 13일(현지시간) 미국 플로리다주 케이프 커내버럴 우주군 기지에서 발사되고 있다.

아마존 창업자 제프 베이조스의 우주기업 블루오리진의 로켓 '뉴 글렌'이 처음으로 미 항공우주국(NASA) 임무 수행에 나섰습니다.13일(현지시간) 블루오리진 홈페이지의 생중계 영상에 따르면 이 회사가 개발한 뉴 글렌(New Glenn) 로켓은 미 동부 시간 기준 이날 오후 3시 55분 플로리다주 케이프 커내버럴 우주군 기지에서 발사됐습니다.이어 약 9분 뒤에는 재사용을 위한 1단계 로켓 부스터를 해안에서 약 600㎞ 떨어진 해상 플랫폼에 회수하는 데도 성공했습니다.로켓 부스터가 플랫폼에 수직으로 착륙하자 이를 지켜보던 회사 직원들이 환호하는 모습도 블루오리진은 생중계했습니다.베이조스 창업자도 발사 통제실에서 이 장면을 지켜봤다고 AP통신은 전했습니다.세계 최초의 미국인 우주비행사 존 글렌의 이름을 딴 뉴 글렌은 약 98m 높이의 대형 로켓으로, 화성 탐사를 위한 쌍둥이 무인 우주선 '에스커페이드'(ESCAPADE) 2대를 탑재했습니다.NASA는 동일한 우주선 2대를 활용해 태양풍이 화성의 자기 환경과 어떻게 상호작용하는지, 이 상호작용이 화성의 대기 유출을 어떻게 촉진하는지 탐사할 계획입니다.에스커페이드 우주선은 약 1년간 지구에서 150만㎞ 떨어진 근접 궤도를 돌게 됩니다.이후 내년 가을 지구와 화성의 궤도가 적절히 정렬되면 엔진 점화를 거쳐 화성을 향해 출발, 2027년 화성 궤도에 도달한 뒤 2028년부터 본격적인 관측 임무를 시작할 예정입니다.블루오리진의 뉴 글렌 로켓이 NASA 임무를 수행하는 것은 이번이 처음입니다.뉴 글렌은 블루오리진이 우주 탐사 계획을 위해 개발해온 핵심 로켓으로, 수년간 개발에 지연을 겪다 지난 1월 중순 첫 시험비행에서 궤도 진입에 성공했습니다.다만 당시에는 로켓 부스터를 착륙시켜 회수하는 데는 실패했습니다.블루오리진은 당초 이번 발사를 지난 9일로 예정했으나 짙은 구름 등 지구 기상 문제로 한 차례 연기했고, 지난 12일에도 태양 활동의 증가 등 우주 기상 문제로 재차 연기했습니다.이번 임무는 NASA가 자금을 지원하고 캘리포니아대(UC)버클리 우주과학연구소가 연구를 주도하며, 우주기업 어드밴스드 스페이스와 로켓랩이 참여하고 있습니다.(사진=AP, 연합뉴스)