커지는 중일 갈등…"불장난 하면 타 죽을 것"

<앵커>



중국과 일본의 갈등이 깊어지고 있습니다. 다카이치 일본 총리가 중국이 타이완 해협을 봉쇄하면 집단자위권을 행사할 수 있다고 발언한 이후부터인데요. 중국 정부가 직접 나서서 "타이완 문제에 대해 불장난을 하면 타 죽을 것"이라고 으름장을 놨습니다.



베이징에서 한상우 기자입니다.



<기자>



중국 외교부는 어제(13일) 정례 브리핑을 통해 다카이치 일본 총리를 강도 높게 비난했습니다.



"타이완 유사시는 일본이 무력을 행사할 수 있는 존립위기에 해당한다"고 한 지난 7일 다카이치 총리의 발언을 내정간섭이자 주권 침해라며 거듭 문제 삼은 것입니다.



만약 일본이 타이완 해협 정세에 군사적으로 개입한다면 침략 행위로 간주하고 반격할 것이라며 군사 대응도 경고했습니다.



거친 말도 서슴지 않았습니다.



[린젠/중국 외교부 대변인 : 대만 문제에 대해 불장난을 하지 말 것을 엄숙히 경고합니다. 불장난하는 자는 반드시 타죽을 겁니다.]



중국 관영매체들도 가세했습니다.



중국 CCTV는 소셜미디어에 올린 글에서 다카이치 총리를 향해 멍청하다는 의미로 '당나귀에게 머리를 걷어차였느냐'는 표현까지 썼습니다.



다카이치 총리를 정치적 기회주의자로 묘사하며 헛소리를 하면 대가를 치를 거라고도 적었습니다.



앞서 지난 9일에는 쉐젠 주오사카 중국 총영사가 '더러운 목을 베어버릴 수밖에 없다'는 극언을 쏟아내기도 했습니다.



일본도 반발하며 강경 대응을 예고했습니다.



특히 쉐젠 총영사의 발언에 대해 중국 정부에 정식 항의하는 것은 물론 추방까지 검토해야 한다는 목소리가 나왔습니다.



[모테기 도시미쓰/일본 외무상 : 중일 관계의 큰 방향성에 영향을 미치지 않도록 계속 적절한 대응을 강하게 요구하겠습니다.]



타이완 문제를 두고 양측의 갈등 수위가 높아지면서 상대에 대한 외교적·경제적 실질 조치까지 이어질지 주목됩니다.



(영상취재 : 최덕현, 영상편집 : 김병직)