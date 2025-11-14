정성호 "검찰이 추단한 것"…야, '과거 발언' 집중 공세

<앵커>



정성호 법무장관이 검찰의 대장동 사건 항소 포기는 검찰이 자신의 의중을 미루어 판단한 결과 같다면서 검찰이 스스로 결정한 거라는 입장을 거듭 밝혔습니다. 국민의힘은 여야가 정반대 상황이었던 10여 년 전에는 정 장관이 국민의힘과 같은 논리로 주장했다고 꼬집었습니다.



민경호 기자입니다.



그제(12일) 이어 어제도 국회에 출석한 정성호 법무장관은 대장동 개발 비리 사건에 대한 항소 포기는 검찰이 판단한 거라는 기존 입장을 재차 강조했습니다.



[정성호/법무부 장관 : 과거에 오래된 관행이 있습니다. 장관이나 위에서 신중히 판단하라고 했을 때 본인들이 추단을 해서….]



자신은 신중히 판단하라고 했을 뿐인데 자신의 말을 관행에 따라 '추단', 그러니까 미루어 판단한 검찰이 항소를 포기한 것 같다는 얘기입니다.



하지만 국민의힘 의원들은 지난 2019년 윤석열 검찰총장 후보자에 대한 국회 인사청문회에서 청문위원이던 정 장관이 지금과는 180도 다른 견해의 발언을 한 바 있다고 비판했습니다.



앞서 국가정보원 댓글 사건과 관련해 지난 2013년, 황교안 당시 법무장관은 원세훈 전 국정원장에 대한 구속영장을 청구하지 말라는 취지로 검찰에 수사지휘를 했다는 논란에 휩싸였는데, 당시 황 장관은 '의견 교환이 있었을 뿐, 수사 지휘는 아니었다'고 해명했습니다.



[황교안/당시 법무부 장관 (지난 2013년 6월) : 실무선에서 보고를 받고 그 보고 내용 중에 불분명한 내용들은 확인하는, 이런 과정들이 있었던 것으로 알고 있습니다.]



그 해명에 대해 2019년 청문회에서 정 장관은 이렇게 날을 세웠습니다.



[정성호/법무부 장관(당시 민주당 의원, 지난 2019년 7월) : (2013년 당시 황교안 장관이) 공식적으로 그렇게 지시를 했겠습니까? (수사팀이) 상당한 정도 외압으로 느꼈다고 하는 것이 사실로 드러났었고….]



이 과거 발언이 도마에 오른 것입니다.



[정점식/국민의힘 의원 : (2019년에) 직접적으로 장관이 이야기는 안 해도 그거는 당연히 외압이라는 취지로 말씀하신 적이 있습니다. 그때는 그렇게 판단하시고 왜 지금은….]



민주당 의원들은 이재명 대통령을 조작 기소한 검사들이 이번 '검란'도 주도하고 있다며 정 장관 엄호에 나섰습니다.



[이훈기/더불어민주당 의원 : 장관님, 내란수괴 윤석열의 검찰 내 잔당들이 발호하는데, 이대로 놔두실 겁니까?]



한편 정 장관은 여야가 협상 중인 국회 국정조사에는 "국회의 어떤 결단이든 수용하겠다"는 입장을 밝혔습니다.



(영상취재 : 전경배, 영상편집 : 위원양)