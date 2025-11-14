1. 박성재 구속영장 또 기각…황교안도 구속 면해



내란에 가담한 혐의를 받는 박성재 전 법무 장관에 대한 두 번째 구속영장이 기각됐습니다. 내란을 선동한 혐의로 체포됐던 황교안 전 국무총리도 영장이 기각돼서 풀려났습니다.



2. 2명 사망·19명 부상…구속영장 신청 방침



경기 부천 제일시장에서 발생한 1톤 트럭 돌진 사고로 2명이 숨지고 19명이 다쳤습니다. 경찰은 운전자 60대 남성이 페달을 잘못 밟아 사고를 낸 것으로 보고 구속영장을 신청할 방침입니다.



3. 노만석 "많이 부대꼈다"…오늘 퇴임식



대장동 사건 항소를 포기해서 논란을 일으킨 노만석 검찰총장 대행이 오늘(14일) 오전 비공개 퇴임식을 합니다. 그동안 많이 부대꼈다면서 심경을 주로 얘기해왔는데, 오늘 퇴임식에서는 항소 포기의 경위도 설명을 할지 주목됩니다.



4. 고리 2호기 재가동…2033년까지 수명 연장



지난 2023년 4월 설계 수명을 다하고 정지됐던 고리 2호기가 다시 운전 준비에 들어갑니다. 3차례의 심의 끝에 원자력안전위원회가 계속 운전을 승인해 수명이 2033년 4월까지로 연장됐습니다.