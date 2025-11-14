미 정부 셧다운 영향…"10월 실업률 조사 못 해"

▲ 셧다운 됐던 미 연방정부

역대 최장기인 43일간 지속된 미국 연방정부의 셧다운 여파로 10월 고용보고서에는 경제 상황을 파악하는 주요 지표인 실업률이 포함되지 않게 됐습니다.케빈 해싯 백악관 국가경제위원회(NEC) 위원장은 13일(현지시간) 폭스뉴스 인터뷰에서 "10월에는 가계 조사를 하지 못했기 때문에 우리는 반쪽짜리 고용보고서를 받게 될 것"이라며 "일자리 부분은 받겠지만 실업률은 포함되지 않을 것이며 10월 한 달만 그렇게 될 것"이라고 말했습니다.고용보고서는 실물경기 동향을 드러내기 때문에 월가에서 매우 중요하게 여기는 경제지표이며 연방준비제도(Fed·연준)의 기준금리 등 경제정책 결정에 큰 영향을 미칩니다.미 노동통계국(BLS)은 당초 지난 7일에 10월 고용보고서를 발표할 계획이었지만, 정부 기능을 일부 중단하는 셧다운이 길어진 탓에 발표하지 못했습니다.고용보고서는 기업을 상대로 파악한 일자리 숫자와 가계 조사를 통해 파악한 실업률로 구성되는 데, 가계 조사를 담당하는 공무원들이 셧다운 때문에 무급 휴직된 탓에 10월에는 실업률 자료를 수집하지 못했습니다.일자리의 경우 기업들이 보유한 기록을 정부에 보고하기 때문에 나중에라도 자료를 확보할 수 있지만, 가계 조사의 경우 노동자들에게 전화해 10월 특정 주간의 고용 상태를 물어봐야 하므로 이제 와서 조사하기는 더 어렵다고 블룸버그통신은 설명했습니다.해싯 위원장은 원래 지난 10월 3일에 발표했어야 했던 9월 고용보고서는 내주에 나올 수 있다고 말했습니다.9월 보고서에 필요한 자료 수집은 지난 10월 1일 셧다운이 시작됐을 때 이미 완료돼 완전한 보고서가 나올 전망입니다.한편 해싯 위원장은 미국인 1인당 2천 달러(약 293만 원)의 '관세 배당'을 주겠다는 트럼프 대통령의 구상을 실행하는 데 필요한 관세 수입이 충분하지만, 입법이 필요하다고 이날 백악관에서 만난 기자들에게 밝혔습니다.그는 관세 배당을 의회와 적극적으로 협의하고 있냐는 질문에 "우리는 대통령이 결정하는 데 필요한 모든 선택지를 보유할 수 있도록 이 사안을 적극적으로 연구하고 숫자를 파악하고 있다"고 답했습니다.