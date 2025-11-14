뉴진스 전원 어도어 복귀…민희진 "선택 존중, 지지"

<앵커>



1년 넘게 법정 다툼을 벌여온 걸그룹 뉴진스 멤버들이 모두 소속사 어도어에 복귀하기로 했습니다. 하지만 모든 문제가 아직 해결된 것은 아니라는 분석도 있습니다.



그제(12일) 오후 뉴진스 멤버 중 해린과 혜인이 소속사인 어도어 복귀를 선언했습니다.



법원의 '판결을 존중'하고 '전속계약을 준수'하겠다는 것이었습니다.



1심에 패배한 뒤 어젯밤까지였던 항소시한을 앞두고 내려진 결정으로 해석됐습니다.



이후 나머지 멤버인 민지, 하니, 다니엘도 복귀 의사를 밝혔습니다.



1년 넘게 끌어온 뉴진스 분쟁이 새로운 국면을 맞게 된 것입니다.



지난해 8월 어도어 민희진 대표의 전격 교체로 불거진 갈등은 뉴진스의 전속계약 해지 선언으로 이어졌습니다.



이후 어도어는 전속계약유효확인 소송을 냈고 지난달 말 1심 판결을 통해 받아들여졌습니다.



뉴진스 멤버들은 팀 이름을 NJZ로 바꿔서 활동하려 했지만 법원이 활동금지 가처분신청을 받아들이는 등 관련된 모든 소송에서 졌습니다.



[김성훈/변호사 : 항소나 다른 걸로 다퉈서 수년간 다시 또 법적 분쟁으로 가는 것보다는 복귀하는 것이 더 실질적으로는 합리적인 결정이다라고 생각했을 가능성이 높다고 생각합니다.]



뉴진스 멤버들의 복귀 선언에 대해 민희진 전 대표도 멤버들의 선택을 존중하고 지지한다고 밝혔습니다.



하지만 아직 모든 문제가 해결된 것은 아닙니다.



사전 조율 없이 일방적으로 복귀를 발표한 민지, 하니, 다니엘에 대해서는 어도어 측이 '환영' 대신 "원활한 논의가 될 수 있도록 최선을 다하겠다"며 미묘한 온도차를 보이고 있기 때문입니다.



또 민희진 전 대표의 그림자를 걷어 내고 1년 넘는 공백기를 제대로 메우는 것도 어도어와 멤버들이 함께 해결해야 할 부분입니다.



