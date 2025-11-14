노만석 "그간 많이 부대껴"…진실 공방 질문엔 "다음에"

<앵커>



사직서를 낸 노만석 검찰총장 대행의 퇴임식이 오늘(14일) 열립니다. 노 대행은 SBS 취재진을 만나 그동안 많이 부대껴왔다며 복잡한 심경을 토로했습니다. 항소 포기 결정을 놓고 벌어진 법무부와의 진실 공방에 대해서는 말을 아꼈습니다.



김지욱 기자의 보도입니다.



<기자>



그제 사직서를 제출한 노만석 검찰총장 대행의 퇴임식이 오늘 오전 10시 30분 대검찰청에서 비공개로 열립니다.



앞서 노 차장은 퇴임식에서 자세한 입장을 밝히겠다고 공지한 바 있습니다.



사의 표명 뒤 집에 머무르고 있던 노 대행은 어제 SBS 등을 만난 자리에서 '부대꼈다'는 말로 복잡한 심정을 에둘러 표현했습니다.



[노만석/검찰총장 대행 : 원하는 방향으로 안 가면 사람 부대끼는 거는 다 인지상정 아닙니까. 제 마음이 부대꼈다는 거지, 후배들과 관계 이런 것도 부대꼈다는 거지….]



노 대행은 그제 취재진을 만나 "전 정권에서 기소한 게 현 정권의 문제가 된다"며 "저쪽에서 지우려 하고 우리는 지울 수 없어 스스로 많이 부대껴 왔다"고 토로했습니다.



항소 포기를 두고 벌어진 법무부와의 갈등에 대해 구체적 설명을 요구했지만 말을 아꼈습니다.



[노만석/검찰총장 대행 : (어떤 요구를 법무부에서 받아서 항소포기 결정을 하게 된 건지 좀 더 자세히 설명해주시면….) 다음에 기회가 있지 않겠습니까? 답변 다 드린 거 같으니 가겠습니다.]



노 대행은 이진수 법무차관이 제시했다는 3가지 선택지 내용이 무엇이냐는 질문에는 차차 말할 기회가 있을 것이라고 답했습니다.



오늘 권한대행마저 사퇴하면서 당분간 검찰은 '대행의 대행' 체제로 운영됩니다.



(영상취재 : 김승태, 영상편집 : 최혜영, VJ : 이준영)