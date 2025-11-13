영국 언론 "프린스그룹 천즈 자산 88조 추정"

▲ 프린스 그룹 소유주 천즈 회장

캄보디아 대규모 범죄단지(사기작업장) 배후로 지목된 프린스 그룹 소유주 천즈 회장의 자산이 600억 달러(약 87조 9천억 원)로 추정된다고 영국 일간 더타임스가 12일(현지시간) 보도했습니다.이 신문은 천즈의 행각을 상세히 조명한 기사에서 천즈가 캄보디아 정부 및 중국 정보 당국과 긴밀히 연계돼 있으며, 중남미 마약왕에 맞먹는 것으로 추정되는 규모의 자산을 보유했다고 전했습니다.영국과 미국은 지난달 공조를 통해 프린스 그룹과 계열사, 천즈의 범죄 행위를 파악했다며 이들에 대한 제재를 발표했습니다.미·영 정부에 따르면 천즈의 최대 수입원은 온라인 사기 센터 네트워크입니다.캄보디아 최소 10개 센터에는 인신매매한 노동자 각 수천 명이 전화나 소셜미디어를 사용해 강제로 사기행각을 벌였고, 프린스 그룹은 막대한 돈을 벌어들였습니다.미 재무부는 지난달 작전에서 130억 달러(19조 원) 상당의 비트코인을 압수했습니다.천즈와 함께 오래 일하다가 내부고발자로 전환한 싱가포르인 클리프 테오는 천즈의 자산 규모를 600억 달러라고 답했다고 전했지고 있습니다.더타임스는 천즈와 중국 정보 관리들의 관계는 2015년 시작된 것으로 보인다면서, 프린스 그룹에 고용된 해커들이 공안부가 반체제 인사들을 추적하는 과정에 활용됐다고도 주장했습니다.미국 검찰 공소장에도 천즈가 캄보디아 정치인, 중국 공안부 및 국가안전부 당국자들에게 준 현금, 수백만 달러짜리 시계 등 뇌물 장부를 적어뒀다고 적시됐습니다.그러나 2020년 중국 경찰은 프린스그룹을 조사하기 위한 태스크포스 설립을 발표했고, 대만 내 그룹 계열 은행도 더 엄격한 서류를 요구하기 시작했습니다.천즈는 미국 또는 영국으로 눈을 돌렸고, 미국 비자는 거절됐지만 당시 가능했던 영국의 투자 비자 경로로 가족과 함께 런던에 입성해 5년간 활동했다고 더타임즈는 전했습니다.천즈는 9천400만 파운드(1천812억 원)를 들여 잉글랜드은행 인근에 사무실 건물을 사들였고, 1천200만 파운드(231억 원)는 저택 구입과 개조에 쓴 것으로 알려졌습니다.이들 자산은 영국 정부의 제재로 동결됐습니다.프린스그룹은 "그룹과 천 회장이 불법 활동에 연루됐다는 주장을 단호히 거부한다"며 "최근 제기된 혐의는 근거 없고 불법적인 자산 압류를 정당화하려는 것으로 보인다"고 밝혔습니다.또한 "검증되지 않은 이런 주장을 되풀이하는 언론 보도로 증폭된 주장이 죄 없는 직원과 파트너, 지역사회에 피해를 준다"고도 덧붙였습니다.